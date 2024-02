Hell Over Halen: das Festival findet am 03.05 und 04.05.2024 in Halen statt

Jetzt schlägt es 13: Nach dem erfolgreichen Hell Over Halen – The Awakening im Jahr 2022 geht das Festival in die zweite Runde. Am 03.05 und 04.05.2024 werden insgesamt 13 Bands aus den unterschiedlichsten Stilrichtungen der harten Rockmusik am Heideweg 44 in Halen die Bühne rocken. So konnte der gemeinnützige Verein Hell Over Halen e.V. ein gut gemischtes Programm für das 2-Tages-Event organisieren. Folgende Gruppen werden dort auftreten:

Bands: Civil Courage, Corbian, Damn!escape, Detraktor, Extinct, Jaded, Lestrange, Null Positiv, Ost+Front, Seven Thorns, Sober Truth, Split Reality und Todsünde.

Das Ticket für zwei Tage volles Programm sowie der Tagestickets gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen sowie auf der Homepage des Vereins (www.helloverhalen.de)

Um sich für das anstehende Event in Stimmung zu bringen, wird es am 27.04.2024 im Cloppenburger Kulturbahnhof ein Feier-Starter mit drei Bands geben. Diese Warm-Up-Party organisiert der Verein Hell Over Halen zusammen mit der Jungen Kultur Cloppenburg.