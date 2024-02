Uzziel: geben mit neuem Thrash Metal Clip „Captured By Emptiness“ einen Einblick in die Abgründe der Seele

Das Leben birgt seine Schattenseiten. Oft unbemerkt von der Gesellschaft, welche die Fassade aufrechterhält, gibt es Menschen, die in einem Albtraum aus Selbstzweifeln, Depressionen und Hoffnungslosigkeit gefangen sind. Ein Ausbruch aus dieser Situation erscheint nur schwer möglich. Der Kampf, den diese Personen führen, bleibt ihren Mitmenschen meist verborgen. Von einem solchen Kampf erzählt Captured By Emptiness, die kommende Single der österreichischen Metalformation Uzziel, welche am 09.02.2024 über NRT-Records in audiovisueller Form erscheinen wird und den großen Neustart für Uzziel einläuten wird.

Das Jahr 2023 war ereignisreich für die österreichische Metalband Uzziel. Während sie unermüdlich damit beschäftigt waren, ihren Backkatalog im Studio aufzuarbeiten und mit einem neuen Mix zu versehen, zogen sie auf einigen Liveevents das Publikum in ihren Bann. Im April spielten Uzziel auf dem Blutfest von Debauchery in Wien, waren im Sommer desselben Jahres beim Area 53 Festival in Leoben zu sehen und nahmen im August gleich noch am Kaltenbach Open-Air Festival teil, ehe sie die Arbeit im Studio fortsetzten, deren erstes Ergebnis nun am 09.02.2024 mit der Neuauflage ihrer Single Captured By Emptiness in Ton- und Bildform der Öffentlichkeit präsentiert wird.