Love Sex Machine: melden sich mit ihrem lang erwarteten dritten Album „Trve“ zurück

Die aus Lille stammende Noise Rock-Band Love Sex Machine hat die Veröffentlichung von Trve, ihrem dritten Album und dem ersten neuen Werk seit acht Jahren, für den 12. April 2024 über das Berliner Label Pelagic Records angekündigt. Hierüber wurde ebenfalls ihr Kultklassiker-Album Asexual Anger (2016) im letzten Jahr wiederveröffentlicht.

Wenn Geduld eine Tugend ist, könnten Love Sex Machine genauso gut Heilige sein; wenn auch Heilige mit einer Vorliebe für die dreckigsten Sludge-Metal-Riffs, die durch Down-Tempo-Post-Metal-Grooves und einen teuflischen Sinn für lyrischen Humor ausgeglichen werden. Trve sind zehn lang erwartete Tracks voller rechtschaffener Empörung, ironischer sozialer Kommentare und natürlich unsagbar ekelhafter Härte.

All dies soll jedoch nicht heißen, dass Love Sex Machine ihr Handwerk nicht ernst nehmen. Von Anfang an zeugt das Album von der jahrzehntelangen Erfahrung der Band als eigenwillige Veteranen der europäischen Sludge-Szene. In den dazwischen liegenden Jahren haben die vier Franzosen das Fett von ihren Knochen gestrichen, so dass nur noch ein schlagendes Herz aus bedrohlichen, hypnotischen Riffs übrig geblieben ist, die sich unaufhörlich in dein Gehirn bohren.

Wir haben nur wenige Sekunden Zeit, um zu Atem zu kommen, bevor uns der Album-Opener und die Leadsingle Fucking Snakes an der Kehle packt, wobei sich jedes weitere Riff immer mehr verdichtet, während das Todesröcheln des überragenden Frontmanns Yves in unserem Schädel widerhallt. Es ist eine lähmende und doch berauschende Erfahrung, aber genau da wollen Love Sex Machine euch halten.

Obwohl die Band noch nie so rau geklungen hat, hat Trve auch eine faszinierende, raffinierte und unbestreitbar poppige Note, die dieser musikalischen Konfrontation, in der Love Sex Machine gedeihen, ein neues Element hinzufügt. Atmosphärische Intros, überflüssige Refrains und unheimliche, instrumentale Outros mögen klassische Kennzeichen von Heavy Music sein, aber hier findet man nichts davon. Ähnlich wie bei Fucking Snakes sind die meisten Tracks auf Trve um die drei Minuten lang und zeichnen sich durch hochoktanige Black-Metal-Riffs aus, die in einer beunruhigend optimistischen Dur-Tonart gespielt werden, durch Synthesizer-Motive, die ans Triumphale grenzen, und – zum ersten Mal bei Love Sex Machine – durch Gesangsharmonien, die den Hörer für einen kurzen, schönen Moment in die Höhe heben, bevor die nächste Welle von groovigem, nihilistischem Sludge einen wieder in die Knie zwingt.

Yves von Love Sex Machine über Fucking Snakes:

„This song is about reptilians emerging at night from the centre of (flat) earth to eat our brains. Do your own research!“

Trve wurde von der Band selbst, dem Tontechniker/Studiobesitzer Frédéric Pecqueur und dem Produzenten Sanford Parker (Eyehategod, Yob, Harm’s Way) aufgenommen und ist ein Album, das von der Umarmung der Vaterschaft geprägt ist, während die Welt am Rande des Zusammenbruchs steht. Während die Riffs und Refrains unerschütterlich, entschlossen und unerbittlich sind, wurden die Texte für das Album von der Band gemeinsam geschrieben; ständig überarbeitet, vergessen und neu geschrieben, um das kumulative Chaos der dazwischen liegenden Jahre einzufangen.

Trve ist ein schamloses, monströses Werk, mit dem Love Sex Machine eine Falle stellen, die acht hässliche Jahre in Anspruch genommen hat, aber eine, die uns zumindest zwischen einem Felsen und einem harten Ort gefangen hält, damit wir die Aussicht auf die bevorstehende Apokalypse genießen können.

Trve wird am 12. April 2024 veröffentlicht.

Pre-Order: https://orcd.co/lovesexmachine-trve

Video Fucking Snakes: hier

Love Sex Machine online:

https://www.facebook.com/love6sex6machine6

https://www.instagram.com/lovesexmachineband/