Unbelehrt – Mutatio

Die Band Unbelehrt aus Küps hat mit ihrem aktuellen Album Mutatio erneut ein tiefgründiges Album in unserer Landessprache abgeliefert. Die drei Jungs aus Franken haben eine langjährige Zusammenarbeit und gemeinsame Projekte hinter sich, die schließlich im Jahr 2015 zu einem neuen Kapitel führten. Dieser Schritt wurde mit einer zukunftsträchtigen Verpackung versehen, als sie ihr Debütalbum Ohne Gottes Segen im Oktober 2015 veröffentlichten. Das aktuelle Album Mutatio wurde am 02.02.2024 auf den Markt gebracht und präsentiert einen musikalischen Mix aus Rock, Deutschrock und Punkrock. Der Longplayer, der unter dem Label Boersma-Records dem Publikum präsentiert wurde, erstreckt sich über eine Spielzeit von 42:56 Minuten und verspricht eine vielseitige und mitreißende Story durch ernste Themen, aber auch geselligen Stücken.

Im Jahr 2019 nahm die Band eine neue Formation an, wobei sich bis auf den Sänger und Gitarristen Michel alle Mitglieder erneuerten. Mit Thomas am Schlagzeug und Manu am Bass hat Michael diese Werke geformt und auf einen Silberling gepresst. Als Opener fungiert dabei Mutatio, der Titeltrack, der als Intro vorsichtig die Tür aufstößt. Es folgen Wir Schlagen Wieder Zu und Modern So Geht Die Welt Zu Grunde, mitten im Getümmel ganz klar der Mastermind der Truppe Michel, der mit seinen Vocals der Hörer in den Bann zieht und an der Gitarre immer wieder Impulse setzt. Mutig und ein Schritt weit weg von anderen Genrebands, können Unbelehrt ihrer Gangart einen eigenen Stempel aufdrücken. Das Trio hat es verstanden, mit Klischees zu spielen, aber trotzdem sich diesen nicht nur hinzugeben. Immer wieder stecken sie ihre Köpfe aus der sicheren Deckung, um über den Tellerrand zu blicken. Proll- und Sauf- Attitüden dürfen bis zu einem gewissen Maß nicht fehlen. Unbelehrt überdrehen dabei nicht und scheinen doch gut belehrt worden zu sein, nicht nur blind in den breiten Deutschrock bzw. Punkrock-Pool zu springen, um dann zu hoffen, nicht unterzugehen.

