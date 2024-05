Nightwish: kündigen neues Album „Yesterwynde“ an

Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Voller Erwartung an das, was kommen mag, steht die Zeit förmlich still. Dieser Moment scheint beinahe endlos, erfüllt von unendlichen Möglichkeiten und dem Beginn einer neuen Ära. Nun bricht dieser Moment für Nightwish an …

Nightwish kündigen Yesterwynde an.

Das zehnte Studioalbum der Symphonic Metal-Legenden wird am 20. September 2024 erscheinen und folgt damit auf das 2020 veröffentlichte Werk Human. :II: Nature.

Tuomas Holopainen über das neue Album:

„Yesterwynde is a fantastical voyage through time, memory, and the better angels of human nature.

Three years in the making, we’re thrilled beyond words to soon share our tenth album with the world!“

Die erste Albumsingle Perfume Of The Timeless wird die neue Ära der Band am 21. Mai einläuten. Merkt die Single hier vor: https://nightwish.bfan.link/perfumeofthetimeless.a01

Yesterwynde Tracklist:

1. Yesterwynde

2. An Ocean Of Strange Islands

3. The Antikythera Mechanism

4. The Day Of…

5. Perfume Of The Timeless

6. Sway

7. The Children Of ‚Ata

8. Something Whispered Follow Me

9. Spider Silk

10. Hiraeth

11. The Weave

12. Lanternlight

Über Nightwish

Nightwish arbeiten seit ihrem gefeierten Durchbruchsalbum Once (2004) mit Nuclear Blast zusammen und konnten in ihrer Karriere international große Erfolge feiern. Mehr als zehn Millionen verkaufte Platten, über 60 Gold- und Platin-Auszeichnungen, sechs Nummer-1-Alben und 13 Nummer-1-Singles sprechen für sich. Im Oktober 2018 wurden Nightwish als elfte Ehrenträger in den Tähtikatu – Walk of Fame Finland aufgenommen. 2020 erschien ihr jüngstes Human. :II: Nature., welches sowohl in Finnland als auch Deutschland auf Platz 1 chartete.

Line-Up:

Floor Jansen – Vocals

Tuomas Holopainen – Keys

Emppu Vuorinen – Guitars

Jukka Koskinen – Basses

Troy Donockley – Uilleann Pipes, Low Whistles, Acoustic & Electric Guitars, Bouzouki, Bodhrán, Aerophone, Vocals

Kai Hahto – Drums & Percussion

Nightwish online:

Website | Facebook | Instagram