Nightwish: veröffentlichen Video zu „Last Ride Of The Day“

Im Vorfeld der glorreichen Rückkehr von Nightwish auf unsere europäischen Bühnen, die gestern in Antwerpen, Belgien, begonnen hat, sind die finnischen Symphonic Metal Superstars stolz darauf, die Human :II: Nature. (Tour Edition) rechtzeitig veröffentlicht zu haben! Mit einem Blu-ray-Digipack des Live-Stream-Events der Band, An Evening With Nightwish In A Virtual World, ist die Veröffentlichung ein Zeugnis für eine prägende Zeit in unserer Geschichte, die Künstler an ihre Grenzen brachte und kreative Lösungen für das Live-Geschäft forderte.

An Evening With Nightwish In A Virtual World war eine solche kreative Lösung – ein einzigartiges Ereignis, das in der Geschichte der Band einmalig ist. Es war eine außergewöhnlich ehrgeizige Produktion, die es den Fans ermöglichte, die Band live in einer erstaunlichen 3D-Welt zu erleben, die nach den Vorstellungen der Band gestaltet wurde.

„Dies ist definitiv eines der coolsten Dinge, die Nightwish je gemacht haben“, so die Band. „Die Verflechtung von visuellen Elementen, Technologie und Musik auf so außergewöhnliche Weise bietet uns allen eine einzigartige Erfahrung.“

Bestellt euch Human :II: Nature. (Tour-Edition) hier:

https://nightwish.bfan.link/human-nature-tour-edition

Neben der heutigen Veröffentlichung der Human :II: Nature. (Tour Edition) haben Nightwish auch ein atemberaubendes Video zu Last Ride Of The Day veröffentlicht, das aus der Show An Evening with Nightwish In A Virtual World stammt:

Mehr Infos zu Human :II: Nature. (Tour Edition) und den aktuellen Tourdaten für 2022 bekommt ihr hier:

Nightwish online:

www.nightwish.com

www.facebook.com/nightwish

www.instagram.com/nightwish/