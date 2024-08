Nightwish: veröffentlichen neue Single + Musikvideo „The Day Of…“

Am 20. September 2024 werden die finnischen Symphonic Metal-Legenden Nightwish ihr zehntes Studioalbum Yesterwynde veröffentlichen. Nachdem die erste Single Perfume Of The Timeless bereits einen Einblick in die Welt des Albums bot, folgt nun mit The Day Of… der nächste Vorgeschmack. Mit dem atemberaubenden Track zeigen Nightwish weitere Facetten ihrer künstlerischen Bandbreite.

Tuomas Holopainen erklärt zum Track: „The Day Of… delivers a message of hope and deliverance from the deluge of fear and misery we are subjected to on a daily basis. And even though it’s a long road to a dreamworld, there are no monsters under the bed; as the children in the song joyously remind us.“

Yesterwynde wird in diversen Vinyl-Varianten, im Jewelcase, Digipak, als Earbook und als Teil eines Deluxe Vinyl Boxsets erhältlich sein. Das Album hier vorbestellbar: https://nightwish.bfan.link/yesterwynde.a01

Yesterwynde Tracklist:

1. Yesterwynde

2. An Ocean Of Strange Islands

3. The Antikythera Mechanism

4. The Day Of…

5. Perfume Of The Timeless

6. Sway

7. The Children Of ‚Ata

8. Something Whispered Follow Me

9. Spider Silk

10. Hiraeth

11. The Weave

12. Lanternlight

Über Nightwish

Nightwish arbeiten seit ihrem gefeierten Durchbruchsalbum Once (2004) mit Nuclear Blast zusammen und konnten in ihrer Karriere international große Erfolge feiern. Mehr als zehn Millionen verkaufte Platten, über 60 Gold- und Platin-Auszeichnungen, sechs Nummer-1-Alben und 13 Nummer-1-Singles sprechen für sich. Im Oktober 2018 wurden Nightwish als elfte Ehrenträger in den Tähtikatu – Walk of Fame Finland aufgenommen. 2020 erschien ihr jüngstes Human. :II: Nature., welches sowohl in Finnland als auch Deutschland auf Platz 1 chartete.

Line-Up:

Floor Jansen – Vocals

Tuomas Holopainen – Keys

Emppu Vuorinen – Guitars

Jukka Koskinen – Basses

Troy Donockley – Uilleann Pipes, Low Whistles, Acoustic & Electric Guitars, Bouzouki, Bodhrán, Aerophone, Vocals

Kai Hahto – Drums & Percussion

