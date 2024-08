Wacken Open Air: Metalheads für Metalheads – Charity auf dem W:O:A

Faster, harder, helfen! Auf dem W:O:A steht die Musik im Mittelpunkt, die Metalheads weltweit zu einer großen Familie macht. Einer Familie, die füreinander da ist, wenn es darauf ankommt. Daher bietet das Festival Menschen und Vereinen, die sich für andere einsetzen, eine Plattform, um auf ihre wichtigen Anliegen aufmerksam zu machen und ganz konkret zu unterstützen.

Einige dieser Herzensprojekte möchten wir an dieser Stelle hervorheben und ihnen – wie auch den nicht explizit genannten – unseren tiefsten Dank für die großartige Arbeit und Unterstützung rund um und auf dem Wacken Open Air aussprechen.

Thomas Jensen, W:O:A Festival-Mitgründer über die vielseitige Charity-Arbeit, die auf dem Wacken Open Air geleistet wird: „Wir sind unendlich dankbar für unsere Metal Family vor, auf und hinter der Bühne. Großer Zusammenhalt, gegenseitige Unterstützung und Hilfe, wo sie gebraucht wird, zeichnet unsere Community aus und ist nicht selbstverständlich!“

Holger Hübner, W:O:A Festival-Mitgründer ergänzt: „Viele Projekte sind aus kleinen Ideen entstanden, die mittlerweile in eine langjährige Zusammenarbeit münden, wie beispielsweise die DKMS, Wacken Foundation, Wacken Blutspende und Metality. Auch vor Ort leisten die Festivalseelsorge / Counceling, Der Wünschewagen und die Wheels Of Steel Area einen unendlich wichtigen Beitrag zum Festivalbetrieb! Ein riesengroßes Dankeschön – ohne euch wäre all das nicht möglich!“

DKMS

Die DKMS und Wacken – eine starke, mittlerweile zehn Jahre andauernde Freundschaft!

Mehr als 11.700 Metalfans haben sich seither als mögliche Lebensretter:innen registriert – 85 von ihnen konnten bereits Stammzellen für Patient:innen in 27 Ländern spenden und ihnen damit Hoffnung schenken. Auf dem Wacken Open Air 2024 haben sich 1.008 hilfsbereite Metalheads als potenzielle Lebensretter:innen neu bei der DKMS registriert.

Simone Henrich, DKMS Chefreporterin über das diesjährige W:O:A:

„GLÜCKWUNSCH und vor allem ein herzliches DANKE für ein großartiges und rundum gelungenes Wacken Open Air 2024. Die Atmosphäre, die Organisation, das Line-Up etc. – es stimmte aus unserer Sicht einfach alles. Und auch bei uns lief es erfreulicherweise richtig rund und die Resonanz an unserem Aktionsstand war enorm. Kurzum: Es war wieder ganz großer Rock ’n‘ Roll mit euch und wir freuen uns schon sehr auf das nächste Jahr!“

Die Botschaft lautet also nicht nur im Jubiläumsjahr: Mund auf, Stäbchen rein – Spender:in sein.

https://www.dkms.de/wacken

Alsterarbeit / Wheels of Steel

Die Wheels of Steel Area ist eine barrierefrei ausgestattete Camping-Fläche mit Unterstützungsangeboten für Menschen mit Behinderung. Der Bereich verfügt über barrierefreie Sanitärcontainer sowie einer Frühstückspagode mit integriertem Kiosk und Merchandise-Stand. Der Service Point von Alsterarbeit liegt direkt am Haupteingang der Area und ist, wie alle Pagoden, barrierefrei. Eingebunden in den Service Point ist die Physiotherapie und das Festival-Infield ist über einen befestigten Weg, der direkt an der Wheels of Steel Area liegt, gut erreichbar.

Mona Sambale von der Alsterarbeit gGmbH unterstreicht: „Alsterarbeit unter dem Dach der Stiftung Alsterdorf supporten seit Jahren Festivalbesucher mit Handicap auf der Wheels of Steel Area, um sie beim Besuch des WOA zu unterstützen.“

Als Special Event wurde u.a. ein Meet & Greet mit Jennifer Haben von Beyond The Black auf der Wheels of Steel Area umgesetzt. Jennifer Haben dazu:

„Das Wacken Open Air ist weit mehr als nur ein Ort für großartige Musik – es ist ein Symbol für Gemeinschaft, Inklusion und grenzenlose Unterstützung. In diesem Jahr hatte ich das Vergnügen, zum ersten Mal die Wheels Of Steel Area zu besuchen und die engagierten Menschen von Alsterarbeit kennenzulernen.

Sie sind mit zahlreichen ehrenamtlichen Helfern vor Ort und arbeiten unermüdlich daran, diese Area zu betreuen und zu gestalten. Ihr Engagement und ihre Leidenschaft sind der Grundstein dafür, dass sich beim Wacken Open Air wirklich jede/r willkommen fühlt. Durch ihre Arbeit tragen sie dazu bei, eine Atmosphäre zu schaffen, in der niemand ausgegrenzt wird und jeder die Möglichkeit hat, Teil der Wacken-Community zu sein.

Ich möchte allen Mitwirkenden, die sich für die Wheels of Steel Area einsetzen, von Herzen danken! Euer Engagement macht den Unterschied und zeigt, wie wichtig Zusammenhalt und gegenseitige Unterstützung sind. Lasst uns weiterhin gemeinsam dafür sorgen, dass das Wacken Open Air ein Ort der Freude, des Respekts und der Inklusion bleibt.

Wir freuen uns schon auf nächstes Jahr und auf ein weiteres, unvergessliches Festival mit euch allen!“

Metality / Blues Pills

Mit ihrer Show auf dem W:O:A feierten Blues Pills nicht nur ihre Release-Party zum neuen Album Birthday, sondern auch den Friday is Flyday: Der Verein Metality ermöglichte während der Show interessierten Fans sicheres Crowdsurfing im Rollstuhl. Blues Pills über das Event: ”Our release show for our album Birthday took place at W:O:A, and what a day! We had the most amazing time playing our new songs. This is the second time we play W:O:A and it is truly a special vibe and atmosphere. The top highlight was Flying Friday where Metality organized so rock and metal heads in wheel chair could crowd surf during our show. How cool and awesome is that! This is something we will remember forever, and hope more festivals will get inspired by!“

Metality ist ein gemeinnütziger Verein und will die Werte des Heavy Metal in die Gesellschaft tragen und schafft ein weltweites Netzwerk von Metalheads – Künstlern wie Fans – die sich gegenseitig unterstützen, helfen und fördern.

Carolin Kühn von Metality blickt auf ein gelungenes Event zurück: „Der erste Friday is Flyday war ein voller Erfolg! Wir danken den acht Flieger:innen, die uns ihr Vertrauen geschenkt haben. Außerdem Danke an Blues Pills, dass sie die Aktion während ihres Auftritts unterstützt haben und besonderer Dank an die Veranstalter, die diese Idee unterstützt haben. Wir von Metality sind viele und somit können wir auf eine starke, engagierte Community zurückgreifen. Uns ist wichtig, dass unter Berücksichtigung der größtmöglichen Sicherheit für alle Beteiligten ein unvergesslicher Moment geteilt wurde. Die glücklichen Gesichter der Flieger:innen haben dies bestätigt!“

https://metality.org

Wacken Foundation

Die Wacken Foundation ist eine anerkannte gemeinnützige Stiftung, die sich insbesondere der Förderung von Nachwuchskünstler:innen der Hard Rock und Heavy Metal Szene verschrieben hat, indem sie junge, aber auch alteingesessene Künstler:innen wirtschaftlich fördert. Schon von Beginn an, konnten Menschen aus der Musikbranche für die Wacken Foundation begeistert werden, so ist beispielsweise Sängerin Doro Pesch eine der Kurator:innen der Wacken Foundation.

Auf dem Wacken Open Air gab es in Zusammenarbeit mit Küchen Kate Fenske ein Meet and Eat mit u.a. Knorkator. Sechs Fans konnten sich die einmalige Gelegenheit für den guten Zweck vorab ersteigern. Seit 2014 veranstaltet die Küchen Kate Fenske aus Pinneberg Grillkurse Fire and Flame sowie Meet and Eat Events auf dem Wacken Open Air, stellt die Lebensmittel zur Verfügung und spendet alle Einnahmen zu 100 % an die Wacken Foundation.

Vivien Fenske von Küchen Kate Fenske oHG über das Meet and Eat: „Oft werden wir gefragt warum wir das machen und die Antwort ist ganz einfach: Es macht irre viel Spaß und die Wacken Foundation braucht Unterstützung für den Musiknachwuchs. We Support Metal!“

http://www.wacken-foundation.com

Festivalseelsorge / Counceling

Die Festival-Seelsorge ermöglicht allen Besuchenden und allen, die auf dem Festival arbeiten oder engagiert sind, einen sicheren Raum für Gespräche und Begleitung. Sie hört zu, orientiert sich an den Bedürfnissen der Betroffenen und versucht deren Ressourcen und Kräfte zu stärken, um mögliche nächste Schritte gehen zu können. Im Seelsorge-Zelt konnten vertrauliche Gespräche stattfinden – die Festivalseelsorge / Counceling war dazu von Mittwoch – Samstag auf dem Festivalgelände im Hauptzelt neben dem DRK, bei der Wacken Foundation und als mobiles Team im Infield vor Ort.

„Auch dieses Jahr waren die Probleme, über die Metalheads mit uns reden wollten, ganz unterschiedlich und individuell. Es war wunderbar zu hören, dass Menschen mit psychischen Vorbelastungen sich deswegen zum W:O:A trauen, weil sie von uns wissen und im Notfall zu uns kommen können. Klasse, dass wir gleich an zwei Standorten vertreten sein konnten – so war es für Ratsuchende leichter, den Weg zu uns zu finden“, sagt Pastor Andreas W. Lüdtke für das 25-köpfige Seelsorge-Team.

Wünschewagen

Schwerstkranken Menschen in ihrer letzten Lebensphase einen besonderen Wunsch zu erfüllen – das ist die Aufgabe der ASB-Wünschewagen. Seit 2014 bringen engagierte Samariter:innen mithilfe des ausschließlich aus Spenden finanzierten Projekts Menschen am Ende ihres Lebens gut umsorgt noch einmal an ihren Lieblingsort. In diesem Jahr konnte der Wünschewagen erneut das Wacken Open Air besuchen und so zwei Herzenswünsche erfüllen. Umgesetzt wurde das Projekt von ASB Hamburg.

Luca Möhring, Projektkoordinator Wünschewagen ASB Hamburg über einen der Besuche auf dem Wacken Open Air: „Unser Wünschender hat einen wunderbaren Tag auf dem Festival erlebt, unfassbar viel Zuspruch und Geschenke von den restlichen Fans erhalten und hatte den ganzen Tag über ein Wechselbad der Gefühle, von Glückstränen bis grinsen über das ganze Gesicht. Eine perfekte Teamleistung, die das Funkeln in die Augen unseres Wünschenden gezaubert hat!“

https://www.wuenschewagen.de

Blutspende

Die W:O:A-Blutspende arbeitet seit Jahren mit zahlreichen Blutspendediensten zusammen und setzt vielfältige Aktionen mit Metalheads um. Fans in Deutschland und (neu!) in Tirol haben die Möglichkeit, ein Official W:O:A Blood Sponsor zu werden: Mit dem W:O:A-Blutspendepass sammeln sie bei jeder Spende in den 54 teilnehmenden Blutspendestationen einen Stempel. Nach sechs Spenden kann der Pass digital eingereicht werden, um das kostenlose und exklusive W:O:A Bloodsponsor-Shirt zu erhalten. Bisher wurden über 15.000 T-Shirts verschickt und unglaubliche 46.440 Liter Blut gespendet.

https://www.wacken.com/de/community/woa-blutspende/

Netzwerk Patientenkompetenz

Der Pavillon Netzwerk Patientenkompetenz auf dem Wacken Open Air ist ein gemeinschaftliches Aufbegehren gegen eine heimtückische Krankheit, der bereits viele Menschen zum Opfer fielen. In einem kraftvollen Schulterschluss werden neue Wege zur Verbesserung der Dialogsituation zwischen Betroffenen und Onkologen geschaffen. Großveranstaltungen wie die Wattolümpiade und das WOA ermöglichen allen Organisationen in diesem Netzwerk, sehr viele aufgeschlossene Menschen zu erreichen. Wissen hilft überleben.

https://www.patientenkompetenz.net/

Lautstark gegen Krebs

Lautstark gegen Krebs ist 2018 auf dem Wacken Open Air als Idee entstanden, dem Krebs den Kampf anzusagen. Weil viele Bekannte betroffen waren, begann Wacken Opa Günter Spenden zu sammeln und aktiv zu helfen. Seit 2021 ist Lautstark gegen Krebs ein gemeinnütziger Verein zur Unterstützung Krebsbetroffener mit zahlreichen Helfer:innen.

https://www.lautstark-gegen-krebs.de

Über das Wacken Open Air:

Das Wacken Open Air ist das größte Heavy Metal-Festival der Welt. Mit 800 Besuchern im Jahr 1990 gestartet, pilgern heute jährlich 85.000 Fans aus aller Welt nach Wacken in Schleswig-Holstein und lassen die 2.000 Seelen-Gemeinde für mehrere Tage zum Mittelpunkt der Festivalszene werden. Die veranstaltende WOA Festival GmbH verfügt mit Bandmanagement, der Stiftung Wacken Foundation, Tour-Booking, Musikverlag, Metal Travel, Merchandisingvertrieb und Ticketing über ein breit aufgestelltes Netzwerk. Daraus entstehen in Kooperation mit Partnern immer wieder kreative Lösungen und Ideen, die das Festivalerlebnis revolutionieren, technische Innovationen ermöglichen und außergewöhnliche Eventkonzepte hervorbringen. Das Wacken Open Air 2025 findet vom 30. Juli bis zum 2. August 2025 statt.