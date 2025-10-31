Bloody X-Mas Markt 2025: Blutspendeaktion des Wacken Open Air mit der ZTB Blutspende der Charité – Universitätsmedizin Berlin

Am 28. und 29. November 2025 verwandelt sich der Berliner Campus Charité Mitte bereits zum zweiten Mal in den Bloody X-Mas Markt. Dort bündeln das Wacken Open Air und die ZTB Blutspende der Charité – Universitätsmedizin Berlin ihre Kräfte, um auf die lebensrettende Bedeutung von Blutspenden aufmerksam zu machen und die Blutbanken zu füllen. Gleichzeitig setzen sie ein Zeichen dafür, dass die Metal-Community mehr ist als laute Musik: Sie steht für Verantwortung und Zusammenhalt.

Das Pay With Your Blood-Auftakt-Event im September am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) war bereits ein voller Erfolg. 300 Besuchende nahmen an dem Aktionstag teil, wobei 150 Blutspenden zusammenkamen, darunter 120 Erstspenden. Eine Bilanz, die zeigt, wie erfolgreich die Kampagne inzwischen ist und wie begeistert sie bundesweit aufgenommen wird. Alle Pay With Your Blood Spendentickets zur Heaven Shall Burn Tour sind mittlerweile vergeben. Ende November wird das Engagement des Wacken Open Airs im Rahmen des Bloody X-Mas Marktes in Kooperation mit dem ZTB (Zentrum für Transfusionsmedizin und Zelltherapie Berlin) der Charité – Universitätsmedizin Berlin für weitere Blutspenden fortgeführt.

Holger Hübner und Thomas Jensen, die Gründer und Veranstalter des W:O:A, setzen sich bereits seit 14 Jahren für das Blutspenden und weitere soziale Projekte ein und zeigen sich begeistert über die positive Resonanz der Bloody X-Mas Kooperation. „Der Bloody X-Mas Markt verbindet Musik, Gemeinschaft und soziales Engagement auf einzigartige Weise“, freut sich Holger Hübner, „und er steht sinnbildlich für das, was unsere Szene ausmacht: die Community und Herzblut – sogar buchstäblich!”, ergänzt Thomas Jensen.

Der Bloody X-Mas Markt bietet an beiden Tagen ein vielfältiges Programm: Neben der Möglichkeit, direkt vor Ort beim ZTB Blut zu spenden, erwartet alle Gäste eine festliche Atmosphäre mit heißen Getränken, Leckereien vom Grill und einer Tombola mit vielen attraktiven Preisen. Die Einnahmen kommen dem Childhood-Haus der Kinderschutzambulanz der Charité – Universitätsmedizin Berlin zugute, das sich der Versorgung und der Unterstützung von Kindern widmet, die Opfer von sexualisierter oder schwerer körperlicher Gewalt geworden sind.

Musikalische Highlights stehen ebenfalls reichlich auf dem Plan: Am Freitag, 28. November, treten Lord Of The Lost und Deine Cousine mit exklusiven Akustik-Sets auf, inklusive Meet & Greet und Autogrammstunde. Am Samstag, 29. November, kommen Heaven Shall Burn als Special Guests und Schirmherren der Pay With Your Blood-Initiative persönlich nach Berlin – für ein Meet & Greet mit ihren Fans und zur Unterstützung des guten Zwecks. Zusätzlich wird in Kürze noch ein weiterer Act bekanntgegeben. Außerdem werden auch Metality und die Wacken Foundation mit weihnachtlichen Mitmach-Aktionen auf dem Bloody X-Mas Markt vertreten sein und über ihre Arbeit und Initiativen informieren.

Marlen Zickert, Gruppenleitung Öffentlichkeitsarbeit des ZTB der Charité – Universitätsmedizin Berlin, betont die Wichtigkeit der Zusammenarbeit: „Jede Blutspende kann Leben retten. Genau darauf wollen wir gemeinsam mit dem Wacken Open Air aufmerksam machen. Dass die Metal-Community mit so viel Leidenschaft dabei ist, berührt uns sehr.“

Der Markt ist öffentlich, der Eintritt frei und alle sind herzlich eingeladen, vorbeizukommen, zu spenden und mitzufeiern.

Bloody X-Mas Markt 2025

Blutspende-Event des Wacken Open Air und der ZTB Blutspende der Charité – Universitätsmedizin Berlin

Eintritt frei!

Adresse:

Campus Charité Mitte, Schumannstr. 22, 10117 Berlin

Uhrzeit:

11:00-21:00 Uhr

Blutspendezeiten:

Fr, 28.11. – 11:00-18:00 Uhr

Sa, 29.11. – 10:00-16:30 Uhr

Programm (Auszug):

Fr, 28.11. – Lord Of The Lost & Deine Cousine: Akustik-Set + Meet & Greet

Sa, 29.11. – Heaven Shall Burn: Meet & Greet (Schirmherren von „Pay With Your Blood“)

Weitere Band tba

Details zur Blutspende an der Charité findet man hier und weitere Infos gibt es unter W:O:A Blutspende.