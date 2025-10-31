Bloodfield: veröffentlichen ihr neues Album „Homunculus Sapiens“ am 28.11.2025

Die in Vicenza ansässigen Thrasher Bloodfield geben stolz bekannt, dass ihr neues Werk Homunculus Sapiens am 28. November über Great Dane Records veröffentlicht wird!

Schneller, härter und schmutziger als ihr Debüt Sinners Or Liars (2016) führt dieses neue Kapitel die Thrash-Grundlagen der Band an ihren Ereignishorizont und zieht sie tief in das Chaos menschlicher Verzweiflung.

Textlich ist Homunculus Sapiens ein Abstieg in die dunkelsten Winkel des Geistes – Gewalt, Existenzkampf und Geisteskrankheit – aber nicht ohne einen Funken Hoffnung. Durch eine von rohen Emotionen durchdrungene Erzählung handelt das Album davon, was die Dämonen geweckt, die sich vor aller Augen verbergen.

Homunculus Sapiens wurde unabhängig aufgenommen und von Jens Bogren in den Fascination Street Studios gemastert. Es fängt die Entwicklung der Band sowohl klanglich als auch visuell ein: Thrash-Metal, der auf eine tödliche Schärfe gebracht wurde und bereit ist, bei eingefleischten Metal-Veteranen Anklang zu finden und neue Zuhörer gleichermaßen zu begeistern.

Begleitet Bloodfield auf diesem Abstieg in die Dunkelheit.

Die Band ist stolz, das Artwork von Homunculus Sapiens – erstellt von Abedin Sayef (Thermometer Arts) – zu zeigen, während die endgültige Titelliste wie folgt lautet:

1. Solitude Part 1

2. Feast For The Fleas

3. Just Like That

4. Ultimate Redemption

5. Pariah

6. Murder And Funeral

7. Nightmare

8. Juggernaut

9. Burning Down

10. Solitude Part 2

Schlagzeug aufgenommen im Indastria Studio in Vicenza (Italien) von Federico Ceretta und Riccardo Bittante. Gesang, Gitarren und Bass, aufgenommen von Domenico Tihanyi. Gemischt von Domenico Tihanyi, gemastert von Jens Bogren in den Fascination Street Studios. Booklet und Digipak-Artwork von Diego Menti.

Bloodfield sind:

Filippo Cinetto – Gesang

Domenico Tihanyi – Gitarre

Marco Olivo – Gitarre

Andrea Dal Cortivo – Bass

Andrea Dessì – Schlagzeug