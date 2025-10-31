Born From Pain: veröffentlichen neue Single und Video „My War“

Die europäischen Hardcore-Schwergewichte Born From Pain melden sich mit voller Wucht zurück. Ihre neue Single My War – ab heute erhältlich – ist eine kompromisslose Hymne und eine persönliche Kriegserklärung in einer Welt, die von Tag zu Tag chaotischer und gnadenloser wird.

My War vereint die charakteristische Intensität der Band mit einem klaren musikalischen und lyrischen Statement darüber, was im Leben wirklich zählt – und wofür es sich zu kämpfen lohnt.

Der Track ist der zweite Vorbote der kommenden EP Siege Mentality, die am 20. November 2025 erscheinen wird.

Seht das offizielle Musikvideo, produziert von Daniel Priess hier:

Nach fünf Jahren Wartezeit präsentieren Born From Pain endlich neue Musik: Siege Mentality (aufgenommen und gemischt von Tue Madsen) erscheint über Blood Blast Distribution sowie das bandeigene Label Black Gold Alliance.

Siege Mentality Tracklist:

1. Defiance

2. Siege Mentality

3. My War

4. Night Vision

5. Above The Law

6. Confirmation Bias

7. The Last Descent

Born From Pain wurde im Frühsommer 1997 gegründet – als eine der ersten europäischen Bands, die einen Crossover/Metalcore-Sound im Bereich harter Musik spielten. Die Band wuchs in einem musikalischen Umfeld auf, das von Bay-Area- und deutschem Thrash Metal der 80er, New Yorker Hardcore, Death Metal aus Florida und Birmingham in den 90ern, NYC-Crossover sowie US-/europäischem Metalcore geprägt war. Gruppen wie Merauder, Stigmata, Earth Crisis, All Out War, Bolt Thrower, Obituary, Integrity, Testament, Slayer, frühe Agnostic Front und Crumbsuckers hatten enormen Einfluss auf die Bandmitglieder – der Funke sprang im Sommer ’97 über und brennt seitdem bis heute!

Im Laufe der Jahre hat der Sound von Born From Pain stets seine Markenzeichen und sein Fundament beibehalten: brutale Grooves, mörderisch schnelles Riffing und ein Gespür für die aggressivsten Breakdowns. Trends in der Heavy-Szene, die kamen und gingen, haben die Band nie interessiert. Born From Pain waren immer überzeugt, dass Texte voller Wut, Frustration, Melancholie und Gesellschaftskritik am besten über Riffs funktionieren, die wie eine Dampfwalze mit voller Wucht über dich hinwegrollen. Mit dieser Haltung vermittelt die Band in einer stagnierenden Metal- und Hardcore-Szene ein starkes Gefühl von Aufrichtigkeit, Direktheit und kompromissloser Authentizität – etwas, das heute wichtiger ist denn je.

Born From Pain Line-Up:

Rob – Vocals

Pete – Guitar

Thorsten – Guitar

Max – Drums

Tommie – Bass