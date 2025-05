M.A.D. – Tourbooking: geben neue Konzerte bekannt

Agnostic Front:

18.05.2025 Ambérieu-en-Bugey, France Triplettes Social Club

19.05.2025 Aschaffenburg, Germany Colos-Saal

31.07.2025 Löbnitz, Germany Full Rewind

02.08.2025 Duffel, Belgium Brakrock Ecofest

08.08.2025 Villmar, Germany Tells Bells Festival

09.08.2025 Jaroměř, Czech Republic Brutal Assault Festival

14.08.2025 Dinkelsbühl, Germany Summer Breeze Open Air

Born From Pain

04.07.2025 Dietingen, Germany Wolfweez OpenAir Festival

19.07.2025 Dour, Belgium Dour Festival

25.07.2025 Goldenstedt, Germany Afdreiht & Buten Festival

02.08.2025 Marktredwitz, Germany Sticky Fingers Festival

25.10.2025 Leeuwarden, The Netherlands Fajtfest Fryslan Neushoorn

Brat

15.06.2025 Leeuwarden, Niederlande Into The Grave

17.06.2025 Hamburg, Germany Hafenklang

18.06.2025 Kassel, Germany Goldgrube

20.06.2025 Copenhagen, Denmark Copenhell

21.06.2025 Berlin, Germany Astra Kulturhaus

22.06.2025 Herford, Germany Kulturwerk Herford

23.06.2025 Karlsruhe, Germany Alte Hackerei

25.06.2025 Martigny, Switzerland Sunset Bar

26.06.2025 Stuttgart, Germany JuHa West

27.06.2025 Weinheim, Germany Cafe Central

28.06.2025 Bourlon, France Rock in Bourlon

29.06.2025 Sheffield, United Kingdom Corporation

01.07.2025 Glasgow, United Kingdom Audio Glasgow

02.07.2025 London, United Kingdom New Cross Inn

04.07.2025 Notre-Dame-d’Oé, France RIIP Fest @ Salle Oésia

Carcass

06.06.2025 Stykkishólmur, Iceland Satan Festival

08.06.2025 Maastricht, The Netherlands South of Heaven Open Air

09.06.2025 Jena, Germany F-Haus

10.06.2025 München, Germany Kulturzentrum Backstage

11.06.2025 Wiesbaden, Germany Kulturzentrum Schlachthof Wiesbaden e.V.

12.06.2025 Saarbrücken, Germany Garage

13.06.2025 Magdeburg, Germany Factory Magdeburg

14.06.2025 Berlin, Germany Astra Kulturhaus

15.06.2025 Budapest, Hungary Dürer Kert

16.06.2025 Košice, Slovakia Collosseum Club

18.06.2025 Hamburg, Germany Große Freiheit 36

19.06.2025 Dessel, Belgium Graspop Metal Meeting

20.06.2025 Copenhagen, Denmark Copenhell

21.06.2025 Bochum, Germany Event Center

22.06.2025 Herford, Germany Kulturwerk Herford

23.06.2025 Göteborg, Sweden Monument 031

24.06.2025 Stockholm, Sweden Slaktkyrkan

26.06.2025 Oslo (Ekeberg), Norway Tons of Rock

28.06.2025 Spálené Poříčí, Czech Republic Basinfire Festival

16.08.2025 Francavilla al Mare, Italy Frantic Fest

22.08.2025 Château-Gontier, France V and B Fest‘

23.08.2025 Lüdenscheid, Germany Bautz Festival

Cock Sparrer

06.09.2025 Novegro-Tregarezzo, Italy Punkadeka Festival

13.09.2025 Rotterdam, The Netherlands Baroeg Open Air (Boa)

20.09.2025 Berlin, Germany Punk And Disorderly Festival (Astra)

Cockney Rejects

18.07.2025 Olomouc, Czech Republic Pod Parou Fest

19.07.2025 Glaubitz, Germany Back To Future Festival

08.08.2025 Igea Marina, Italy BayFest

18.10.2025 Hamburg, Germany Damage Done Fest

15.11.2025 Geneve, Switzerland Recluses Fest @ L’Alhambra Geneve

22.11.2025 Eindhoven, The Netherlands Revolution Calling Festival

Conservative Military Image

13.06.2025 Essen, Germany Don’t Panic Club & Pub

14.06.2025 Torgau, Germany Ain’t Like You Festival

15.06.2025 Hamburg, Germany Knust

16.06.2025 Ghent, Belgium Asgaard

17.06.2025 Paris, France Le Zorba

20.06.2025 Rostock, Germany Peter-Weiss-Haus e.V.

23.06.2025 Berlin, Germany SO36

24.06.2025 Maastricht, The Netherlands Muziekgieterij

26.06.2025 Köln, Germany Club Volta

28.06.2025 Bologna, Italy Freakout Club

01.07.2025 München, Germany Backstage

02.07.2025 Freiburg, Germany Cafe Atlantik

04.07.2025 Weinheim, Germany Cafe Central

06.07.2025 Zduńska Wola, Poland Zduńska Wola

11.07.2025 Prölsdorf, Germany Krach Am Bach Festival

12.07.2025 Herford, Germany Kulturwerk Herford

Crushing Caspars

23.05.2025 Frankfurt / Oder, Germany HFA-Festival „Affentanz 3“

13.06.2025 Brunow, Germany Dorfbums

14.06.2025 Gardelegen, Germany Metal Frenzy Open Air

05.07.2025 Cottbus, Germany Gladhouse Cottbus

25.07.2025 Železný Brod, Czech Republic Hell Trick Music Fest

Die Kassierer

04.07.2025 Ballenstedt, Germany RockHarz

02.08.2025 Wacken, Germany Wacken Open Air

15.08.2025 Loburg, Germany Spirit Festival

DRI

03.07.2025 Lisbon, Portugal RCA Club

04.07.2025 Porto, Portugal Sala Mouco

05.07.2025 Arrasate-Mondragon, Spain Mondra & Roll Fest

07.07.2025 Madrid, Spain Sala Nazca

08.07.2025 Barcelona, Spain Sala Upload

09.07.2025 Saint-Jean-de-Védas, France Secret Place

11.07.2025 Antwerp, Belgium Kid’s Rhythm ’n‘ Blues Kaffee

12.07.2025 Emmen, The Netherlands Pitfest

13.07.2025 Hamburg, Germany Hafenklang

14.07.2025 Aalborg, Denmark 1000 Fryd

15.07.2025 Oslo, Norway Goldie

16.07.2025 Stockholm, Sweden Stadsgårdsterminalen

18.07.2025 Helsinki, Finland Ääniwalli

19.07.2025 Tallinn, Estonia Paavli Kultuurivabrik

20.07.2025 Jelgava, Latvia Melno Cepurīšu Balerija

22.07.2025 Warsaw, Poland Klub Hydrozagadka

23.07.2025 Zabrze, Poland Klub CK Wiatrak

24.07.2025 Bratislava, Slovakia Pink Whale

25.07.2025 Zagreb, Croatia Močvara

26.07.2025 Tolmin, Slovenia Tolminator

27.07.2025 München, Germany Kulturzentrum Backstage

28.07.2025 Düsseldorf, Germany Pitcher

Evergreen Terrace

26.06.2025 Viveiro, Spain Resurrection Fest

27.06.2025 Kortrijk, Belgium De Verlichte Geest – Kortrijk

28.06.2025 Ysselsteyn, The Netherlands Jera On Air (Buzzard Stage)

29.06.2025 Oldenburg, Germany MTS Records

30.06.2025 Hamburg, Germany Hafenklang

01.07.2025 Rostock, Germany Peter-Weiss-Haus

02.07.2025 Szczecin, Poland Klub Kosmos

03.07.2025 Poznań, Poland Klub 2progi

04.07.2025 Berlin, Germany SO36

05.07.2025 Cottbus, Germany Gladhouse Cottbus

06.07.2025 Prague, Czechia Rock Café

07.07.2025 Bratislava, Slovakia Pink Whale

08.07.2025 Graz, Austria Explosiv

09.07.2025 München, Germany Backstage

10.07.2025 Gießen, Germany MuK

11.07.2025 Mönchengladbach, Germany Projekt 42

12.07.2025 Quedlinburg, Germany KUZ Reichenstrasse

Exa

12.07.2025 Königsee, Germany MUR Open Air

Fistfull Of Teutoic-Metal

31.05.2025 Saarbrücken, Germany Garage

Hatebreed

06.06.2025 Gdansk, Poland Mystic Festival

07.06.2025 Maastricht, The Netherlands South Of Heaven Open Air

08.06.2025 Leer (Ostfriesland), Germany Zollhaus Leer

09.06.2025 Nürnberg, Germany Hirsch

10.06.2025 München, Germany Kulturzentrum Backstage

11.06.2025 Wiesbaden, Germany Kulturzentrum Schlachthof Wiesbaden E.V.

12.06.2025 Saarbrücken, Germany Garage

16.06.2025 Lille, France Le Splendid – Salle De Concert

17.06.2025 Köln, Germany Essigfabrik

18.06.2025 Hamburg, Germany Große Freiheit 36

19.06.2025 Dessel, Belgium Graspop Metal Meeting

20.06.2025 Homberg (Ohm), Germany M.I.S.E. Open Air

21.06.2025 Berlin, Germany Astra Kulturhaus

22.06.2025 Hannover, Germany Kulturzentrum Faust

24.06.2025 Ostrava, Czech Republic Barrák Music Club

25.06.2025 Linz, Austria Posthof – Zeitkultur Am Hafen

26.06.2025 Spálené Poříčí, Czech Republic Basinfire Festival

27.06.2025 Leipzig, Germany Impericon Festival

28.06.2025 Münster, Germany Vainstream Rockfest

31.07.2025 Le Garric, France Xtreme Fest

03.08.2025 Vagos, Portugal Vagos Metal Fest

05.08.2025 Sevilla, Spain Sala Custom

06.08.2025 Villena, Spain Leyendas Del Rock

07.08.2025 Barcelona (L’Hospitalet De Llobregat), Spain Salamandra

08.08.2025 Pamplona (Villava, Navrra), Spain Sala TOTEM Aretoa

09.08.2025 Helsinki, Finland Hellsinki Metal Festival

10.08.2025 Cercoux, France Festival 666

13.08.2025 Magdeburg, Germany Factory Magdeburg

15.08.2025 Vallamand, Switzerland Rock The Lakes Festival

Herzblut

07.06.2025 Hamburgv, Germany Gott Sei Punk Festival

20.09.2025 Annaberg-Buchholz, Germany Alte Brauerei

06.12.2025 Berlin, Germany Bi Nuu

19.12.2025 Lübeck, Germany Rider’s Café

Hometown Crew

31.05.2025 Livestage Innsbruck, Austria

14.06.2025 Helios 37 Köln, Germany

15.06.2025 Klub.K Malle, Belgium

16.06.2025 Béi Chéz Heinz Hannover, Germany

17.06.2025 Willemeen Arnhem, Netherlands

18.06.2025 Monkeys Music Club Hamburg, Germany

19.06.2025 Barrák Music Club Ostrava, Czech Republic

20.06.2025 Zduńska Wola, Poland Dui Miasta Festsival

21.06.2025 Prague, Czech Republic Bike Jesus

10.07.2025 Gießen, Germany MuK

10.08.2025 Sneek, The Netherlands Het Bolwerk

Ignite

12.06.2025 Torgau, Germany Ain’t Like You Festival

14.06.2025 Vienne, France Vienne Ancient Roman Theatre

24.06.2025 Vilnius, Lithuania Lukiškių Kalėjimas 2.0

27.06.2025 Viveiro, Spain Resurrection Fest

28.06.2025 Rennes, France Superbowl Of Hardcore

29.06.2025 Rättvik, Sweden Dalhalla

01.07.2025 Dendermonde, Belgium Bastion Vijf

04.07.2025 Goniądz, Poland Rock Na Bagnie

05.07.2025 Nürnberg, Germany Save The Core Festival

06.07.2025 Hünxe, Germany Ruhrpott Rodeo

09.07.2025 Husum, Germany Speicher Husum e.V.

10.07.2025 Bremen, Germany Tower Musik Club

11.07.2025 Emmen, The Netherlands Pitfest

02.08.2025 Marktredwitz, Germany Sticky Fingers Festival

03.08.2025 Freiburg, Germany Crash

05.08.2025 Tolmin, Slovenia Punk Rock Holiday

07.08.2025 Aachen, Germany Musikbunker

08.08.2025 Villmar, Germany Tells Bells Festival

21.11.2025 Münster, Germany Messe Und Congress Centrum Halle Münsterland

03.05.2026 Mallorca, Marseilles, Barcelona, Valencia, Mallorca Spain Wildcat Tattoo Cruise

Kill Your Idols

13.06.2025 Torgau, Germany Ain’t Like You Festival

Last Resort

04.07.2025 Ravenna, Italy Ziggy Fest Punk Rock Weekend

Mad Sin

09.06.2025 Leipzig, Germany Wave Gotik Treffen

10.07.2025 Mannheim, Germany 7er-Club

11.07.2025 Prölsdorf, Germany Krach Am Bach Festival

Madball

31.07.2025 Râșnov, Romania Rockstadt Extreme Fest

01.08.2025 Le Garric, France Xtreme Fest

03.08.2025 Freiburg, Germany Crash

04.08.2025 Düdingen, Switzerland Bad Bonn

05.08.2025 Martigny, Switzerland Sunset Bar

06.08.2025 Innsbruck, Austria Livestage

07.08.2025 Tolmin, Slovenia Punk Rock Holiday

08.08.2025 Igea Marina, Italy BayFest

09.08.2025 Villmar, Germany Tells Bells Festival

10.08.2025 Sneek, The Netherlands Het Bolwerk

11.08.2025 Bremen, Germany Tower

12.08.2025 Hamburg, Germany Monkeys Music Club

13.08.2025 Poznań, Poland Klub 2progi

14.08.2025 Loburg, Germany Spirit Festival

15.08.2025 Volyně, Czech Republic Summer Punk Párty Volyně

16.08.2025 Zwickau, Germany Alter Gasometer

Maid Of Ace

28.06.2025 Tábor, Czech Republic Mighty Sounds

29.06.2025 Košice, Slovakia Collosseum Club

05.07.2025 Hünxe, Germany Ruhrpott Rodeo

10.07.2025 Montpellier (Saint Jean De Védas), France Secret Place Outdoor Show

11.07.2025 Ambérieu-En-Bugey, France Triplettes Social Club

12.07.2025 Collalbo, Italy Ritten Arena – Rock Im Ring Festival

24.07.2025 Aarburg, Switzerland Musigburg

25.07.2025 Goms, Switzerland Rotten Rock Fest

26.07.2025 Selters (Taunus), Germany SEEpogo Festival

Mark Foggo

14.08.2025 Loburg, Germany Spirit Festival

Master

07.06.2025 Heinsdorfergrund, Germany Chronical Moshers

12.06.2025 Gardelegen, Germany Metal Frenzy Open Air

20.06.2025 Brand, Germany Ranger Rock

14.08.2025 Dinkelsbühl, Germany Summer Breeze Open Air

15.11.2025 Weibersbrunn, Germany Mehrzweckhalle Weibersbrunn

Memoriam

03.07.2025 Ballenstedt, Germany RockHarz

07.02.2026 Gent, Belgium Meetjesland

Mike McColgan And The Bomb Squad

20.06.2025 Clisson, France Hellfest (Warzone Stage)

21.06.2025 Gierle, Belgium JK ‚t Hoekske

27.06.2025 Ysselsteyn, The Netherlands Jera On Air

05.07.2025 Arrasate-Mondragon, Spain Mondra & Roll Fest

Mäd Lynx

17.07.2025 Glaubitz, Germany Back To Future Festival

Napalm Death

18.05.2025 St. Louis, United States Red Flag

19.05.2025 Chicago, United States Metro

20.05.2025 Milwaukee, United States The Rave

22.05.2025 Minneapolis, United States First Avenue

23.05.2025 Des Moines, United States Woolys

24.05.2025 Kansas City, United States Madrid Theatre

25.05.2025 Omaha, United States The Waiting Room Lounge

27.05.2025 Denver, United States The Summit Music Hall

29.05.2025 Salt Lake City, United States Metro Music Hall

31.05.2025 Bozeman, United States The Elm

01.06.2025 Spokane, United States Knitting Factory

02.06.2025 Seattle, United States The Showbox

03.06.2025 Portland, United States Revolution Hall

04.06.2025 Eugene, United States McDonald Theatre

06.06.2025 Reno, United States Virginia Street Brewhouse

07.06.2025 Berkeley, United States Cornerstone Craft Beer & Live Music

07.08.2025 Schlotheim, Germany Party.san Metal Open Air

09.08.2025 Hellsinki, Finland Hellsinki Metal Festival

29.08.2025 Næstved, Denmark Næstved Metalfest

Perkele

01.08.2025 Marktredwitz, Germany Sticky Fingers Festival

02.08.2025 Löbnitz, Germany Full Rewind Festival

Pro-Pain

12.06.2025 Malle, Belgium Kemphe Ondestroom (Klub K)

13.06.2025 Leeuwarden, Niederlande Into The Grave

03.07.2025 Dunaújváros, Hungary Rockmaraton Festival

05.07.2025 Ballenstedt, Germany RockHarz

10.07.2025 Essen, Germany Turock

11.07.2025 Utrecht, The Netherlands dB’s Oefenstudio’s, Concertzaal & Muziekcafé

12.07.2025 Weener, Germany Free For All Festival

19.07.2025 Mannheim, Germany 7er-Club

20.07.2025 Insming, France MozHell Open Air

24.07.2025 Blatná, Czech Republic Hospoda Na Vinici

Reactory

27.07.2025 München, Germany Kulturzentrum Backstage

Rotten Sound

30.07.2025 Râșnov, Romania Rockstadt Extreme Fest

Rykers

31.07.2025 Löbnitz, Germany Full Rewind

09.08.2025 Jaroměř, Czech Republic Brutal Assault Festival

Shattered Realm

28.06.2025 Rennes, France Superbowl Of Hardcore

Sheer Terror

05.06.2025 Hoogeveen, The Netherlands Het Podium

06.06.2025 Paris, France Le Zorba

07.06.2025 Malle, Belgium Klub.K

08.06.2025 Barendrecht, The Netherlands De Beuk

09.06.2025 Kassel, Germany Goldgrube

10.06.2025 Rostock, Germany Peter-Weiss-Haus

11.06.2025 Magdeburg, Germany Factory Magdeburg

12.06.2025 München, Germany Kulturzentrum Backstage

13.06.2025 Weinheim, Germany Cafe Central

14.06.2025 Torgau, Germany Ain´t Like You Festival

15.06.2025 Hamburg, Germany Knust

16.06.2025 Oldenburg, Germany MTS Records

17.06.2025 Essen, Germany Turock

19.06.2025 Prague, Czech Republic Subzero

20.06.2025 Zduńska Wola, Poland Zduńska Wola

31.07.2025 Karlsruhe, Germany Alte Hackerei

01.08.2025 Duffel, Belgium Brakrock Ecofest

03.08.2025 Northwich, United Kingdom The Salty Dog

04.08.2025 Edinburgh, United Kingdom La Belle Angele

05.08.2025 Newcastle Upon Tyne, United Kingdom Anarchy Brew Co

06.08.2025 London, United Kingdom New Cross Inn

07.08.2025 Blackpool, United Kingdom Rebellion Festivals

15.08.2025 Berlin, Germany Lido

16.08.2025 Zwickau, Germany Alter Gasometer

Seberian Meat Grinder

25.09.2025 London, United Kingdom New Cross Inn

Sir Reg

10.10.2025 Graz Austria Ernte Punk Fest

Slapshot

13.06.2025 Torgau Germany Ain´t Like You Festival

14.06.2025 Herford Germany Kulturwerk Herford

15.06.2025 Hamburg Germany Knust

16.06.2025 Oldenburg Germany MTS Records

17.06.2025 Essen Germany Turock

20.06.2025 Oviedo Spain GONG Galaxy Club

21.06.2025 Lisbon Portugal RCA Club

22.06.2025 Madrid Spain Wurlitzer Ballroom

23.06.2025 Vitoria-Gasteiz Spain Sala Jimmy Jazz

24.06.2025 Barcelona Spain Sala Apolo

27.06.2025 Ysselsteyn The Netherlands Jera On Air

28.06.2025 Rennes France Superbowl Of Hardcore

30.06.2025 Mannheim Germany 7er-Club

03.07.2025 Wien Austria Viper Room

05.07.2025 Nürnberg Germany Save The Core Festival

01.08.2025 Marktredwitz Germany Sticky Fingers Festival

08.08.2025 Villmar Germany Tells Bells Festival

21.11.2025 Eindhoven The Netherlands Revolution Calling Festival

22.11.2025 Eindhoven The Netherlands Revolution Calling Festival

Stomper 98

13.06.2025 Gardelegen Germany Metal Frenzy Open Air

27.06.2025 Tábor Czech Republic Mighty Sounds

28.06.2025 Münster Germany Vainstream Rockfest

29.06.2025 Tábor Czech Republic Mighty Sounds

20.09.2025 Berlin Deutschland Punk And Disorderly Festival

30.10.2025 Chemnitz Germany AJZ Chemnitz

31.10.2025 Essen Germany Don’t Panic Club & Pub

01.11.2025 Hamburg Germany Gruenspan

Street Dogs

18.06.2025 Gierle Belgium JK ‚t Hoekske

19.06.2025 Clisson France Hellfest (Warzone Stage)

22.06.2025 Weinheim Germany Cafe Central

23.06.2025 Berlin Germany SO36

25.06.2025 Hamburg Germany Monkeys Music Club

26.06.2025 Köln Germany Club Volta

27.06.2025 Ysselsteyn The Netherlands Jera On Air

28.06.2025 Münster Germany Vainstream Rockfest

29.06.2025 Tábor Czech Republic Mighty Sounds

01.07.2025 München Germany Backstage

02.07.2025 Freiburg Germany Cafe Atlantik

04.07.2025 Arrasate-Mondragon Spain Mondra & Roll Fest

Svetlanas

08.08.2025 Wagersrott Germany Enzo-Festival

09.08.2025 Schwerte Germany Rattenloch

20.09.2025 Berlin Germany Punk And Disorderly Festival

Tausend Löwen Unter Feinden

09.05.2025 Vechta Germany Gulfhaus

10.05.2025 Quedlinburg Germany KUZ Reichenstrasse

29.05.2025 Mannheim Germany 7er-Club

30.05.2025 Ingolstadt Germany KAP94 Kunst Und Kultur Werkstatt

31.05.2025 Innsbruck Austria Livestage

06.06.2025 Annaberg-Buchholz Germany Alte Brauerei

07.06.2025 Dresden Germany Chemiefabrik

08.06.2025 Merkers Germany Rock Am Berg

16.08.2025 Zwickau Germany Alter Gasometer

26.09.2025 Lindau Germany Club Vaudeville

27.09.2025 Solothurn Switzerland Kofmehl

18.10.2025 Hamburg Germany Monkeys Music Club

The Real McKenzies

20.06.2025 Clisson France Hellfest (Warzone Stage)

22.06.2025 Aarburg Switzerland Musigburg

23.06.2025 Stuttgart Germany Goldmarks

24.06.2025 München Germany Feierwerk E.V.

25.06.2025 Wien Austria Viper Room

26.06.2025 Budapest Hungary Dürer Kert

27.06.2025 Linz Austria Last By Schachermayer

28.06.2025 Tábor Czech Republic Mighty Sounds

29.06.2025 Kassel Germany Goldgrube

01.07.2025 Madrid Spain Gruta 77

02.07.2025 València Spain 16 Toneladas | Rock Club

04.07.2025 Santa Susanna Spain Psychobillymeeting

05.07.2025 Arrasate-Mondragon Spain Mondra & Roll Fest

01.08.2025 Duffel Belgium Brakrock Ecofest

02.08.2025 Löbnitz Germany Full Rewind

03.08.2025 Kraków Poland Hype Park

04.08.2025 Warsaw Poland Proxima

05.08.2025 Berlin Germany SO36

08.08.2025 Lorient France Festival Interceltique De Lorient Off

10.08.2025 Breda The Netherlands Poppodium Phoenix

11.08.2025 Köln Germany MTC-Club

12.08.2025 Essen Germany Don’t Panic Club & Pub

13.08.2025 Heerlen The Netherlands Poppodium Nieuwe Nor

14.08.2025 Hannover Germany Béi Chéz Heinz

15.08.2025 Husum Germany Speicher Husum E.V.

16.08.2025 Hörstel Germany Castellans Folksommer

Thin Ice

14.06.2025 Herford Germany Kulturwerk Herford

15.06.2025 Hamburg Germany Knust

16.06.2025 Oldenburg Germany MTS Records

17.06.2025 Essen Germany Turock

Turbokill

31.05.2025 Saarbrücken Germany Garage

13.06.2025 Eilenburg Germany Stadtfest Eilenburg

15.08.2025 Großbahren Germany Grossbahrener Schwermetall Fest

26.09.2025 Mannheim Germany 7er-Club

Violent Way

10.08.2025 Blackpool United Kingdom Rebellion Festivals

Vitamin X

21.06.2025 Piacenza Italy LOW-L Fest

Walls Of Jericho

19.06.2025 Copenhagen Denmark Copenhell

20.06.2025 Hannover Germany Béi Chéz Heinz

21.06.2025 Bochum Germany Event Center

22.06.2025 Clisson France Hellfest

24.06.2025 Geneva Switzerland L’Usine

25.06.2025 Toulouse France Le Rex

26.06.2025 Montpellier (Saint Jean De Védas) France Secret Place Outdoor Show

27.06.2025 Rennes France Superbowl Of Hardcore

28.06.2025 Viveiro Spain Resurrection Fest

01.08.2025 Wacken Germany Wacken Open Air

02.08.2025 Löbnitz Germany Full Rewind

09.08.2025 Villmar Germany Tells Bells Festival

Wisdom In Chains

13.06.2025 Torgau Germany Ain’t Like You Festival

14.06.2025 Torgau Germany Ain’t Like You Festival

15.06.2025 Athens Greece Temple Club

04.07.2025 Berlin Germany SO36

05.07.2025 Nürnberg Germany Save The Core Festival

06.07.2025 České Budějovice Czech Republic MC Fabrika

07.07.2025 Bratislava Slovakia Pink Whale

08.07.2025 Salzburg Austria Rockhouse-Bar

09.07.2025 München Germany Backstage

10.07.2025 Prölsdorf Germany Krach Am Bach Festival

11.07.2025 Emmen The Netherlands Pitfest

12.07.2025 Emmen The Netherlands Pitfest

13.07.2025 Hasselt Belgium Cafe Nocturna

Wucan

21.06.2025 Netphen Germany Freak Valley Festival

30.07.2025 München Germany Free & Easy Festival

04.09.2025 Lodz Poland Summer Dying Loud

06.09.2025 Puch Bei Weiz Österreich Stonebreak Festival

20.09.2025 Hamburg Germany Nacht Der Kirchen

03.10.2025 Saalfeld/Saale Germany Klubhaus Der Jugend

04.10.2025 Duisburg Germany Bora

05.10.2025 Mannheim Germany 7er-Club

06.10.2025 Hannover Germany Béi Chéz Heinz

07.10.2025 Copenhagen Denmark Stengade

08.10.2025 Lübeck Germany Rider’s Café

09.10.2025 Herford Germany Kulturwerk Herford

10.10.2025 Berlin Germany Lido

11.10.2025 Oldenburg Germany MTS Records

12.10.2025 Kassel Germany Goldgrube

14.10.2025 Karlsruhe Germany Alte Hackerei

16.10.2025 Passau Germany Zauberberg Passau

17.10.2025 Weiden Germany Salute Musikclub

18.10.2025 Cottbus Germany Gladhouse Cottbus