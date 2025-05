Wolfweez Open Air Festival 2025: geben Mini Metal Dorf bekannt und stellen erste Bands vor

Im kleinen Dorf Irslingen (bei Rottweil), der idyllischen Region zwischen dem Schwarzwald und der Schwäbischen Alb, bringt das 2-tägige Wolfweez Open-Air Festival auch 2025 wieder großartige Bands aus der Metal-Szene auf die Bühne und lässt den Schwarzwald erbeben. Auch in diesem Jahr wartet das Festival wieder mit dem ländlichen Ambiente, dem Flair des Waldes, den kurzen Wegen und der familiären Atmosphäre auf, die das Wolfweez so besonders machen. Das Open-Air, welches vom 04.07. – 05.07.2025 stattfindet, ist auf 2000 Besucher begrenzt, sodass die Metal-Kultur in einer exklusiven und persönlichen Umgebung erlebt werden kann.

Um den ganz großen Festivals in nichts nachzustehen, wartet das Wolfweez zur diesjährigen Ausgabe mit einem besonderen Komfort für ihre Fans auf. Erstmalig wird ein Mini Metal Dorf vor dem Festival-Gelände installiert, in welchem ein Supermarkt, Tattoo- u. Piercing Stand, Merch-Stände u. Chill-Zone zu finden sind. Des Weiteren wird hier am Donnerstagabend auch die Warm-Up Party mit einem lokalen Act stattfinden.

Bandvorstellung Clawfinger: Die schwedische Nu-Metal-Ikone sind für ihre energiegeladenen Shows und ihren einzigartigen Sound bekannt. Mit ihrem Mix aus Rap, Metal und gesellschaftskritischen Texten haben sie eine riesige Fangemeinde gewonnen und werden im Schwarzwald ein ordentliches Brett abfeuern.

Bandvorstellung Born From Pain: Eine absolute Institution der europäischen Hardcore-Metal Szene! Fans des Geschmacks „Voll auf die Fresse“ können sich hier auf was gefasst machen u. werden ganz bestimmt auf ihre Kosten kommen. Erlebt Metal in seiner ganzen Vielfalt und seid dabei, wenn das Wolfweez Open-Air Festival 2025 erneut die Familie der etwas härteren musikalischen Gangart zusammenbringt.

Tickets sind unter www.wolfweez-openair.de/tickets erhältlich.