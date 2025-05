Chiefland: kündigen Tour mit Watch Me Rise an

Gegen Ende des Jahres spielen Chiefland anlässlich ihres 10-jährigen Bandjubiläums fünf ausgewählte Headline-Shows. Mit dabei sind die Post Hardcore-Durchstarter Watch Me Rise. „Es hat sich viel getan in unseren zehn Jahren Bandgeschichte. Heute noch als Band aktiver denn je zu sein, obwohl wir alle in verschiedenen Städten wohnen – das allein ist schon ein Grund zum Feiern. Und genau das wollen wir auf der Tour gemeinsam mit euch“, sagt Gründungsmitglied und Gitarrist Achim Particke.

Chiefland und Watch Me Rise sind feste Instanzen der deutschen Emo- und Post-Hardcore-Szene und konnten besonders in diesem Jahr ordentlich von sich reden machen.

Chiefland supporteten im Frühjahr die Emo-Punks Shoreline. In vielen Städten war die Tour schon weit im Vorfeld sold out. Mit Lie To Me brachten sie am 9. Mai ihre neue Single heraus und waren unter anderem auf dem United Islands in Prag zu Gast. Bei dem Festival in der tschechischen Hauptstadt spielten über 100 Bands. Erst Ende 2024 erschien Chieflands aktuelle EP Sentiment Valley, die sie zusammen mit Alan Day von Four Year Strong produzierten.

Auch Watch Me Rise haben ihre aktuelle Veröffentlichung im Gepäck. Bei ihrer Album-Releaseshow spielten sie im ausverkauften Schlachthof Wiesbaden vor 300 Leuten. Im März waren sie als Support von Sperling auf Tour. Diesen Sommer supporten sie zudem die US-Band Defeater bei zwei ausgewählten Shows in Deutschland – eine der einschlägigsten Bands der Szene.

Die Combo Chiefland und Watch Me Rise ist dann im Winter in diesen Städten zu sehen, präsentiert von Uncle M, Fuze, Frontstage Magazin, Punk*Rockt! und Reverend Guitars:

21.11.2025: Leipzig, Noel’s Ballroom

12.12.2025: Hamburg, Molotow

13.12.2025: Köln, MTC

14.12.2025: Hannover, Bei Chez Heinz

18.12.2025: Frankfurt, Nachtleben

Tickets sind ab sofort unter https://chieflandmusic.de erhältlich. Dort gibt es im Shop der Band zusätzlich ein streng limitiertes Kontingent an Hardtickets für jedes Date.

Chiefland sind:

Christopher Hiller – Gesang

Lucas Keitel – Bass

Justus Elbers – Drums

Hans-Joachim Particke – Gitarre