Chiefland: veröffentlichen finalen Vorboten „Cannibal“

Chiefland legen mit Cannibal die dritte und finale Single von ihrer kommenden EP Sentiment Valley (08.11.) vor. Der Emo-Rock-Song behandelt eine manipulative und toxische Beziehung, in der jegliche Form der Kommunikation scheitert. Es geht um Verletzlichkeit und ein Gegenüber, welches sich durch diese speist.

In Cannibal treffen atmosphärische Shoegaze-Strophen auf einen kraftvollen Modern-Rock-Refrain. Mit Zeilen wie „You are lying to yourself, if you think that you’re fooling me“ steht er für das Empowerment, den Mut, sich aus der toxischen Situation zu befreien. „Der Song ist auf diese Weise Angstschrei und Befreiungsschlag zugleich“, erklärt Sänger Christopher Hiller.

Cannibal entstand ebenfalls in Zusammenarbeit mit dem Produzenten Alan Day, seines Zeichens Gitarrist und Sänger der Band Four Year Strong. „Der Chorus hat uns echt beim ersten Hören gecatcht. In der ursprünglichen Demo fing der Gesang später an. Alan hat ihn weiter nach vorne gerückt – und ihm dadurch noch einmal mehr Kraft verliehen“, sagt Gitarrist Achim Particke zum Entstehungsprozess des Songs.

Für Fans von Silverstein, Four Year Strong und Boston Manor dürfte Cannibal wortwörtlich ein gefundenes Fressen sein. Mit der neuen EP im Gepäck sind Chiefland Ende November auf Tour in fünf Städten.

Welcome To Sentiment Valley Tour 2024

Präsentiert von Visions, Frontstage Magazine und Reverend Guitars

22.11.24: Braunschweig, B58

23.11.24: Leipzig, Noel’s Ballroom

24.11.24: Berlin, Cassiopeia

29.11.24: Hamburg, Indra

30.11.24: Oberhausen, Druckluft

Tickets ab sofort unter chieflandmusic.de, limitierte Hardtickets im Shop der Band unter hiefland.bigcartel.com.

Über Chiefland

Mit bisher zwei Alben und drei veröffentlichten EPs sind Chiefland eines der Aushängeschilder der deutschen Emo- und Alternative-Landschaft. Alle Mitglieder der 2015 gegründeten Band kommen aus verschiedenen Städten: Leipzig, Hamburg, Halle und Göttingen – teilweise mehr als vier Stunden voneinander entfernt. Gerade das macht Chiefland zu einem spannenden Projekt, das beweist: Band funktioniert auch auf Distanz. Die Tour mit Acres (UK) durch Europa im Herbst 2023 hat gezeigt, dass Chiefland trotz Entfernung erfolgreich ihren Weg gehen.

Seit der Pandemie und einigen Mitgliederwechseln haben sich Chiefland vom Melodic Hardcore ihres Debüts Wildflowers (2019) schrittweise entfernt und eine neue Nische im Mix aus Emo, Alternative und Post Hardcore gefunden. Unverkennbar ist auch der Shoegaze-Einfluss in einigen aktuelleren Songs. Betrachtet man das Songwriting und die Produktion könnte das Quartett leicht für eine US-Band durchgehen. Dass der Sound bei Hörer:innen aus Übersee ankommt, zeigt die eindrucksvolle Resonanz zur letzten Single Know That I’m Alive, die binnen weniger Monate über 100.000 Streams generiert hat – rein organisch und ohne Label.

Chiefland haben bislang gut 150 Shows gespielt, einige davon als Support Für Being As An Ocean, Acres oder Holding Absence. Die bislang größte Show hat die Band vor 800 Besucher:innen bei Das Fest in Karlsruhe absolviert.

Chiefland sind:

Christopher Hiller – Gesang

Achim Particke – Gitarre

Lucas Keitel – Bass

Justus Elbers – Drums

Chiefland online:

