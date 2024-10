Nanowar Of Steel: enthüllen „The Power Of Imodium“ mit neuem offiziellen Musikvideo

Die italienischen Parodie-Metal-Ikonen Nanowar Of Steel haben kürzlich die Veröffentlichung ihres Live-Albums XX Years Of Steel angekündigt, das am 6. Dezember 2024 über Napalm Records erscheint! Aufgenommen während ihres ausverkauften Auftritts im Alcatraz in Mailand im Oktober 2023, der 3.000 Fans anlockte, feiert dieses bahnbrechende Livealbum zwei Jahrzehnte der Verschmelzung von Humor und Metal. Zusätzlich zu den kraftvollen Live-Wiedergaben von 28 Originaltracks enthält das Album eine Bonus-CD mit neun Tracks, darunter zwei brandneue Studio-Songs Stormwarrior Of The Storm und HelloWorld.Java, die Nanowar Of Steels einzigartige Entwicklung und ihren Stil zeigen.

XX Years Of Steel kann ab sofort vorbestellt werden, und die neue Single The Power Of Imodium ist auf allen Streaming-Plattformen zu hören. Nanowar Of Steel beweisen einmal mehr ihren typischen Humor, indem sie einen äußerst unangenehmen Toilettengang beschreiben – perfekt untermalt von den schreienden Gitarren und dem Mitsingfaktor.

Nanowar Of Steel über die neue Single The Power Of Imodium: „In Zeiten der Not, wenn unsere Verdauung versagt und wir unser Inneres nicht mehr halten können, ist The Power Of Imodium die einzige Kraft, die uns retten kann. Dieses Video zeigt das erste (und bisher letzte) Mal, dass dieser Song live gespielt wurde, in seiner ganzen Mächtigkeit, mit den engelsgleichen Stimmen des Flowing Chords Chors. Schaut es euch an und ihr werdet verstehen, wie The Power Of Imodium endlich das Tor verschließen wird!“

Mit Millionen von plattformübergreifenden Streams und Views ihrer urkomischen, unterhaltsamen Musikvideos haben Nanowar Of Steel das Publikum weltweit mit ihrem mehrsprachigen Talent, ihrer unverwechselbaren Mischung aus Humor und kulturellem Verständnis in ihren Bann gezogen. XX Years Of Steel beginnt mit einer augenzwinkernden italienischen Einleitung, die das Buch Genesis humorvoll neu interpretiert und die Bühne für eine Nacht voller Metal-Chaos und Gelächter bereitet. Die Fans können sich auf Live-Darbietungen der kultigsten Songs der Band freuen, wie z. B. Norwegian Reggaeton, bei dem Charly Glamour (Gigatron) seine explosive Energie in die Reggaeton-angehauchte Metal-Hymne einbringt. Die Begeisterung des Publikums erreicht ihren Höhepunkt bei Valhalleluja, wo Odin selbst (Thomas Winkler von Angus McSix) den Angriff anführt, und bei Uranus, wo die Gesänge der Fans durch die Halle hallen.

Mit Stormwarrior Of The Storm und dem innovativen HelloWorld.Java, das von der Geschichte des Programmierens inspiriert ist, bietet XX Years Of Steel zwei brandneue Tracks, die die Vielseitigkeit der Band auf spielerische und doch komplexe Weise unter Beweis stellen. Das neue Album enthält auch spezielle Coverversionen wie den beliebten deutschen Partyhit Das Rote Pferd, die urkomische Iron Maiden-Parodie Afraid To Shoot Into The Eyes Of A Stranger In A Strange Land und das schweißtreibende Armpits Of Immortals, das von Ross The Boss (Manowar) verbessert wurde.

Nanowar Of Steel über ihr neues Album:

„XX Years of Steel ist unsere erste Dreifach-CD-Veröffentlichung, und wir sind einigermaßen stolz darauf. Dieses Live-Album wurde für unsere 20-Jahre-Jubiläumsshow im Alcatraz in Mailand letztes Jahr aufgenommen, in einer ausverkauften Show mit mehr als 3200 Besuchern. Wir hätten es auch nur als Doppelalbum veröffentlichen können, aber dann dachten wir, wir könnten mehr Geld verdienen, indem wir einfach eine CD mit minderwertigen Songs und billigen Covers hinzufügen. Das haben wir also gemacht!“

XX Years Of Steel Tracklist:



CD 1 (Live versions)

Intro Sober Nanowar Gabonzo Robot Tricycles Of Steel Il Cacciatore Della Notte La Maledizione Di Capitan Findus (feat. Maurizio Merluzzo) Odino & Valhalla Disco Metal V Per Viennetta (feat. Alessandro del Vecchio) The Power Of Imodium (feat. Alessandro del Vecchio) Power Of The Power Of The Power Of The Power (Of The Great Sword) (feat. Alessandro del Vecchio) Declination (feat. Alessandro del Vecchio) Barbie, MILF Princess Of The Twilight (feat. Alessandro del Vecchio)

CD 2 (Live versions)

Ironmonger (The Copier Of The Seven Keys) RAP-Sody Il Signore Degli Anelli (Dello Stadio) Interlude Pasadena 1994 Norwegian Reggaeton (feat. Charly Glamour (Gigatron)) Metal Sottosegretari Alla Presidenza Della Repubblica Del True Metal ( feat. Il Profeta (Gli Atroci)) Feudalesimo E Libertà Bum Voyage Uranus Valhalleluja (feat Thomas Winkler) La Polenta Taragnarock Giorgio Mastrota (The Keeper Of Inox Steel)

CD 3 (Studio versions)

Stormwarrior Of The Storm Java Afraid To Shoot Into The Eyes Of A Stranger In A Strange Land Armpits Of Immortals (feat. Ross the Boss) Das Rote Pferd (Markus Becker Cover) El Baile Del Perrito (Wilfrido Vargas Cover) Brave Margot (Georges Brassens Cover, feat. Nils Courbaron, feat. The Rumpled) We’re Going To Tortuga (Venga Boys Cover, feat. The Rumpled) Gabonzo Robot (ガボンゾ-ロボット) (Japanese Version)

XX Years Of Steel wird in den folgenden Formaten erhältlich sein:

Wooden Boxset (3-CD Digisleeve, Numbered Ikea Furniture in plastic case, Certificate, Poster, 15x15cm

16p Booklet, Digital Stream Access Code for the Live Video) – (Napalm Records Mailorder exclusive) – SOLD OUT

2-LP Gatefold Silver Vinyl (1CD Slipcase) – (Napalm Records Mailorder exclusive)

2-LP Gatefold Black Vinyl

Bundle 3CD Digisleeve + Shirt

3-CD Digisleeve

Digital

Nanowar Of Steel sind:

Edoardo Carlesi – Bassgitarre

Carlo Alberto Fiaschi – Gesang

Raffaello Venditti – Gesang

Valerio Storch – Gitarre

Alessandro Milone – Schlagzeug

