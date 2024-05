Basinfire 2024: das Line-Up vom Basinfire Festival ist vollständig

Nur noch einen Monat, dann ist es Zeit, sich bereit zu machen! Sechs weitere Bands vervollständigen das diesjährige Line-Up.

Die französische Band Celeste kommt nach Spálené Poříčí und wird euch mit ihrem avantgardistischen Black Metal im Sturm erobern. Die tschechische Alternativszene wird von První Hoře vertreten, die in diesem Jahr ihr 25-jähriges Bestehen feiern. Aus der Slowakei kommt die Heavy-Thrash-Metal-Explosion Acid Force, die ehrlichen Old-School-Metal aus den 80er Jahren bringen wird. Außerdem könnt ihr euch auf puren Thrash Metal von Refore freuen. Shogun Tokugawa kehrten letztes Jahr nach elf Jahren mit ihrer neuen Post-Hardcore-Welle auf die Bühne zurück und auch Deadroots, eine junge tschechische Band, die sich von den Legenden des Metal inspirieren lässt, wird nicht fehlen.

In diesem Jahr wird beim Basinfire die Pagan-Folk-Metal-Band Arkona auftreten, die nach fünf Jahren mit ihrem neunten Studioalbum Kob‘ zurückkehrt. Die Liste wird außerdem durch zwei britische Namen bereichert – die talentierte melodische Post-Hardcore-Band As Everythind Unfolds und Dream State, eine vierköpfige Alternative-Rock-Band aus Südwales.

Auch die Fans der tschechischen Musikszene werden sich freuen, denn das Line-Up wurde um neun tschechische Bands erweitert, darunter die Band Niakara von Bassist Zdeněk Kuba (Ex-Arakain), Pan Lynx, das musikalische und visuelle Projekt von Michal Skořepa, und 1000Bombs, ein Thrash/Death-Metal-Quartett aus Pilsen (Plzeň). Die tschechische Vertretung wird auch durch Hentai Corporation verstärkt, eine der talentiertesten und kontroversesten Bands der Tschechischen Republik. Mit einem neuen Album kommt auch das Projekt Mean Messiah von Dana Friml, und die Band Hejtman wird ihren düsteren „Rock’n’Roll“ spielen.

Nicht fehlen wird die Pilsener Legende Fata Morgana, deren Gründung auf das Jahr 1984 zurückgeht und die von Šakal (Törr) geleitet wurde. Die Brünner Hardrock-Formation Dogma Art mit Martin ‚Marthus‚ Škaroupka (Cradle Of Filth) am Schlagzeug wird ebenfalls auftreten. Das neue Album Leaver wird von Satisfvucktion vorgestellt.

Auch Basin verstärkt sein schwarzes Line-Up mit Nyrst aus Reykjavík, die ihr neues Album Völd vorstellen, das von der rohen Kraft isländischer Vulkane inspiriert ist. Zu guter Letzt wird Spálené Poříčí von den okkulten Asagraum besucht, einer reinen, geradlinigen schwarzen Band unter der Leitung von Obscura.

Kommt nur für einen Tag zum Basin!

Ihr schafft es nicht zum gesamten Festival? Dann kommt für einen Tag zum Basin! Kauft euch ein Tagesticket – nicht nur für euch selbst, sondern auch für eure ganze Gruppe zu einem günstigeren Preis mit einem speziellen Drei-Personen-Ticket-Angebot.

Basinfire Fest 2024 – 26. – 29. 6. 2024, Spálené Poříčí

Tagestickets könnt ihr hier kaufen: https://basin.cz/en/tickets

Aktuelles Line-Up:

1000 Bombs, Acid Force, Arkona, As Everything Unfolds, Asagraum, Atreyu, Battle Beast, Blind Guardian, Brand Of Sacrifice, Celeste, Cradle Of Filth, Crowbar, Dangerface, Deadroots, Destruction, Dogma Art, Dream State, Fata Morgana, Fear Factory, Fleshgod Apocalypse, Gutalax, Halocene, Hejtman, Hentai Corporation, Hulder, In Extremo, Insomnium, Kataklysm, Mean Messiah, Nanowar Of Steel, Niakara, Nyrst, Pan Lynx, Panzerfaust, První Hoře, Refore, Rotting Christ, Satisfaction, Shogun Tokugawa, Skálmöld, Suffocation, Suicidal Angles

Website: https://basin.cz/en