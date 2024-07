In Extremo: veröffentlichen Single „Wolkenschieber“ heute um 19 Uhr

Den ersten Vorgeschmack auf das neue Album Wolkenschieber liefern In Extremo mit der gleichnamigen Opener-Single und lassen dabei so richtig die Korken knallen. Begleitet wird der Single-Release von einem augenzwinkernden Videoclip, in dem man mit HandOfBlood einen der bekanntesten und reichweitenstärksten Webcontent-Creator und Livestreamer Deutschlands als Cameo-Gast gewinnen konnte. „Das Grundgerüst des Songs entstand in nicht einmal fünf Minuten im Proberaum“, erzählt die Band über die Entstehung des Titeltracks. „Er transportiert das, was In Extremo im Jahr 2024 ausmacht und wofür wir stehen: Für Zusammenhalt, für deutliche Worte und natürlich für jede Menge Energie.“

Die Single Wolkenschieber erscheint am 11.07.2024 – https://inextremo.lnk.to/WolkenschieberSingle

Timing Video-Release:

19:00 Uhr: vor der Videopremiere ein kurzer moderierter Livestream auf YouTube als Live-Redirect, der auf das Musikvideo schaltet

19:10 Uhr: Musikvideopremiere

19:15 Uhr: Moderierter Fan-Zoom-Event nach der Videopremiere mit den Superfans (Gewinner über Newsletter)

Weitere Infos zur Band, zum neuen Album und den anstehenden Tourterminen könnt ihr hier nachlesen: