Kissin‘ Dynamite: veröffentlichen neue Single „The Devil Is A Woman“

Die Chartstürmer Kissin‘ Dynamite veröffentlichen mit The Devil Is A Woman bereits die dritte Single von ihrem neuen Studioalbum Back With A Bang, das am 5. Juli 2024 über Napalm Records erscheinen wird! Die Stadionrocker servieren einen Track der von schweren Drums, treibenden Gitarren und großen Melodien nur so strotzt, dabei stets nach vorn geht und auf keiner Rock Radio Playlist fehlen wird.

Nachdem Kissin‘ Dynamite mit dem Vorgängeralbum Not The End Of The Road (2022) auf Platz 2 der Offiziellen Deutschen Album Charts eingestiegen sind und regelmäßig die Rock Radio Airplay Charts anführen, sind sie mit ihrem neuen Album wahrlich Back With A Bang. Die Tickets für die Herbsttournee der Band verkaufen sich schnell, während die Songs des neuen Albums schon auf diversen großen Festivals live erlebt werden können. Schaut euch das offizielle Musikvideo zu The Devil Is A Woman an, und sichert euch euer Exemplar des neuen Albums.

Kissin’ Dynamite zu The Devil Is A Woman: „Der Teufel ist eine Frau! Was für eine sexy Vorstellung, die wir einfach mit einer gitarrengetriebenen Stadion-Rock-Hymne unterstreichen mussten. The Devil Is A Woman liefert die altbekannten Kissin‘ Dynamite-Trademarks in Reinform! Enjoy!“

Schau dir das offizielle Video zu The Devil Is A Woman hier an:

Kissin‘ Dynamite über das neue Album: „Wir sind wieder da – und zwar mit einem großen Knall! Wir sind schließlich keine Band verkopfter Konzepte, deshalb kommen wir mit Back With A Bang lieber direkt zur Sache. Unsere Mission? Arena-Rock allererster Güte. Unsere Fans erwartet ein Kissin‘ Dynamite-Album in Reinform: Gereift, ehrlich und intensiv!“

Back With A Bang Tracklist:

1. Back With A Bang

2. My Monster

3. Raise Your Glass

4. Queen Of The Night

5. The Devil Is A Woman

6. The Best Is Yet To Come

7. I Do It My Way

8. More Is More

9. Iconic

10. Learn To Fly

11. When The Lights Go Out

12. Not A Wise Man

Back With A Bang wird in folgenden Formaten erhältlich sein:

– 3CD/1DVD/1BD Earbook 60pp Earbook incl. CD, Documentary (DVD/BD), Live CD (6 Tracks), Karaoke CD (12 Tracks) – strictly limited to 300 worldwide

– 1CD/1DVD/1BD Deluxe Box Digipak, Documentary (DVD/BD), Bumbag, Dynamite Patch, Golden Ticket Tourpass Laminate, Beer Coasters (cardboard) 6 pcs, packed in folding box – strictly limited to 700 worldwide

– 1LP Gatefold Marbled Colour incl. 24pp booklet, record butler – strictly limited to 150 worldwide

– 1LP Gatefold Vinyl Yellow – strictly limited to 200 worldwide

– 1LP Gatefold Red – strictly limited to 1000 worldwide

– CD Digipak + Shirt Bundle

– 1CD Digipak 24pp booklet

– 1MC COLOUR Tape – strictly limited to 150 worldwide

– Digital Album

Kissin‘ Dynamite sind zurück! Das achte Album der Stadionrocker erscheint am 5. Juli 2024 über Napalm Records. 2007 als Teenage-Schulband gegründet, haben sie sich von Anfang an dem großen Stadionrock verschrieben. Im Laufe ihrer Erfolgskarriere sind sie auf unzähligen großen internationalen Festivals aufgetreten, sind mit Acts wie den L.A.-Rockstars Mötley Crüe getourt und haben massive ausverkaufte Headline-Touren gespielt. Die Karriere von Kissin‘ Dynamite kennt nur den Weg nach oben, was mehrere Topresultate in den Charts beweisen, wobei das aktuelle Studioalbum und Napalm Records Debüt Not The End Of The Road (2022) direkt auf Platz 2 der Offiziellen Deutschen Album Charts eingestiegen ist. Darüber hinaus schafften es die eingängigen Hits der Rocker mehrfach auf Platz 1 der Rock Radio Airplay Charts und die millionenfach gestreamten Musikvideos der Band strotzen nur von hoher Qualität.

2024 veröffentlichen Kissin‘ Dynamite ihr neues Werk Back With A Bang, das wieder von Sänger Hannes Braun (Südland Music) aufgenommen und produziert wurde. Gemastert wurde das Album von dem Grammy-nominierten Mastering Engineer Robin Schmidt (24-96 Mastering).

Kissin‘ Dynamite Live 2024:

08.03.24 DE – Metzingen / Motorworld Village

21.06.24 DE – Fulda / Museumshof

20.06.24 DE – Ulm / Ulmer Zelt

04.10.24 DE – Munich / TonHalle

05.10.24 DE – Cologne / E-Werk

06.10.24 DE – Wiesbaden / Schlachthof

08.10.24 HU – Budapest / Barba Negra Blue Stage

09.10.24 AT – Vienna / Szene Wien

11.10.24 DE – Leipzig / Haus Auensee

12.10.24 CZ – Brno / Sono Centrum

13.10.24 DE – Berlin / Kulturbrauerei Kesselhaus

25.10.24 CH – Pratteln / Z7 Konzertfabrik

26.10.24 DE – Geiselwind / Music Hall

27.10.24 NL – Enschede / Metropol, HJ Zaal

29.10.24 FR – Paris / Trabendo

30.10.24 FR – Villeurbanne / La Rayonne

01.11.24 BE – Antwerp / Trix

02.11.24 DE – Hamburg / Große Freiheit 36

28.12.24 DE – Balingen / Volksbank Messe

Festivals:

05.07.24 DE – Ballenstedt / Rock Harz Festival

07.07.24 DE – Tuttlingen / Honberg Sommer

28.07.24 DE – Bremen / Seebühne rockt

23.08.24 DE – Haddeby / Baltic Open Air

25.08.24 PT – Milgare Metaleiro Festival Pindelo Dos Milagres

Kissin’ Dynamite sind:

Hannes Braun – Vocals

Ande Braun – Guitar

Jim Müller – Guitar

Steffen Haile – Bass

Sebastian Berg – Drums

Kissin‘ Dynamite online:

