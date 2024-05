Hendrik Berg – Sturmnacht

Buchtitel: Sturmnacht

Sprache: Deutsch

Seitenanzahl: 368 Seiten

Genre: Krimi

Release: 20.05.2024

Autor: Hendrik Berg

Link: https://www.penguin.de

Verlag: Goldmann Verlag

Buchform: Taschenbuch, Klappenbrosch

ISBN-Nummer: 978-3-442-49523-8

Hendrik Berg entführt seine Leser in Sturmnacht an die raue Nordseeküste, wo Spannung und Geheimnisse in einem fesselnden Krimi vereint werden. Auf 368 Seiten entfaltet sich ein atmosphärischer Nordsee-Krimi, der durch seine dichte Erzählweise und die intensive Darstellung der Schauplätze besticht. Das Buch erschien am 20.05.2024 im Goldmann Verlag und ist als Taschenbuch in einer praktischen Klappenbroschur erhältlich. Bereits Dünenrache konnte überzeugen und wurde gerade einmal vor 14 Monaten veröffentlicht. Den Fokus hat Hendrik Berg nicht verloren und bringt seinen Kommissar Theo Krumme erneut in Stellung.

Die Story von Sturmnacht:

Ein Unwetter zieht über die Nordsee und bringt Zerstörung mit sich. Auf einem friedlichen Strand der Insel Amrum wird ein Mord verübt. Kommissar Theo Krumme und seine Partnerin Pat beginnen ihre Ermittlungen auf der kleinen Insel im nordfriesischen Wattenmeer. Der einzige Zeuge ist der siebenjährige Tomme, der das Gesicht des Täters gesehen hat und dadurch selbst in Gefahr schwebt. Krumme und Pat müssen schnell handeln, um den Mörder zu fangen, bevor der Sturm, der aufzieht, noch mehr Unheil über die Insel bringt.