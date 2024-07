Kissin‘ Dynamite: veröffentlichen Titeltrack des neuen Albums „Back With A Bang“

Zwei Tage vor Release des neuen Studioalbums Back With A Bang am 5. Juli 2024 veröffentlichen Kissin‘ Dynamite heute den Titeltrack. Die eingängige Stadionrock-Hymne reiht sich perfekt in die erfolgreichen Vorabsingles Raise Your Glass (Platz 1 der deutschen Rock Radio Charts), sowie The Devil Is A Woman (hunderttausende Streams in kürzester Zeit) ein.

Hört euch Back With A Bang hier an:

Kissin‘ Dynamite stiegen mit ihrem letzten Album direkt auf Platz 2 der Offiziellen Deutschen Album Charts ein, stehen regelmäßig an der Spitze der Rock Radio Airplay Charts und haben mehrere Millionen Streams und Video-Views zu ihren größten Hits. Im Herbst 2024 geht die Band auf Welttournee, mit ausverkauften Headline-Shows in ganz Europa und zwei Shows in Japan. Kissin‘ Dynamite werden auch auf mehreren Sommerfestivals auftreten, darunter die epische Album-Release-Show auf dem Rockharz Festival am 5. Juli.

Die Band über das neue Album: „Wir sind wieder da – und zwar mit einem großen Knall! Wir sind schließlich keine Band verkopfter Konzepte, deshalb kommen wir mit Back With A Bang lieber direkt zur Sache. Unsere Mission? Arena-Rock allererster Güte. Unsere Fans erwartet ein Kissin‘ Dynamite-Album in Reinform: Gereift, ehrlich und intensiv!“

Kissin‘ Dynamite live 2024:

08.03.24 DE – Metzingen / Motorworld Village

21.06.24 DE – Fulda / Museumshof

20.06.24 DE – Ulm / Ulmer Zelt

04.10.24 DE – Munich / TonHalle

05.10.24 DE – Cologne / E-Werk

06.10.24 DE – Wiesbaden / Schlachthof

08.10.24 HU – Budapest / Barba Negra Blue Stage

09.10.24 AT – Vienna / Szene Wien

11.10.24 DE – Leipzig / Haus Auensee

12.10.24 CZ – Brno / Sono Centrum

13.10.24 DE – Berlin / Kulturbrauerei Kesselhaus

25.10.24 CH – Pratteln / Z7 Konzertfabrik

26.10.24 DE – Geiselwind / Music Hall

27.10.24 NL – Enschede / Metropol, HJ Zaal

29.10.24 FR – Paris / Trabendo

30.10.24 FR – Villeurbanne / La Rayonne

01.11.24 BE – Antwerp / Trix

02.11.24 DE – Hamburg / Große Freiheit 36

28.12.24 DE – Balingen / Volksbank Messe

Festivals:

05.07.24 DE – Ballenstedt / Rockharz Festival

07.07.24 DE – Tuttlingen / Honberg Sommer

28.07.24 DE – Bremen / Seebühne rockt

23.08.24 DE – Haddeby / Baltic Open Air

25.08.24 PT – Milgare Metaleiro Festival Pindelo Dos Milagres