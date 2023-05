Rock Of Ages: Kissin‘ Dynamite jetzt bei ROA

„Hallo Freunde,

Wie bereits angekündigt wollten wir nach der Absage des BYH!!-Festivals versuchen, die ein oder andere Band zum ROA umzubuchen. Mit der nachfolgend angekündigten Band bringen wir die zweite Umbuchung von Balingen nach Seebronn. Es handelt sich um eine der derzeit angesagtesten heißen Eisen der Rock- und Metalszene, die kürzlich zusammen mit Dynazty für überwiegend ausverkaufte Venues verantwortlich zeichneten…“

Schwäbisch Steel nun beim Rock Of Ages Sommer Open Air

Kissin‘ Dynamite ein Zusammenschluss aus fünf im Schwabenland heimischen Jungs (Buaba). Was mit der Schülerband Blues Kids begann, ist heute eine stattliche Band, die ihre Konkurrenz sucht. Ihr erstes Album, Steel Of Swabia, veröffentlichten sie ein Jahr nach ihrer Gründung 2007. Allerdings wäre die Reduzierung auf ihre schwäbische Herkunft fast schon lächerlich, wenn man bedenkt, was Kissin‘ Dynamitein ihren wenigen Jahren als Band schon alles gerissen haben. Momentan sind sie auf Tournee durch 13 Länder und 67 Städte, wobei sie 119 Shows spielen. Zuvor waren sie 2018 mit Powerwolf und Amaranthe unterwegs. Mit ihrem 2018 veröffentlichten Studioalbum Ecstasy konnten Kissin‘ Dynamite sich endgültig mit ihrem ganz eigenen Stil durchsetzen. Durchsetzt von modernen Sounds, eingängigen Hooks und selbstverständlich ihrem außergewöhnlichen Look, der nicht nur vom charismatischen Sänger Johannes Braun dominiert wird. Macht euch bereit für eine der aktuell vielversprechendsten Bands Deutschlands. Live zündet die Band ohnehin wie kaum eine andere und geht in puncto großem Rock-Entertainment stets in die Vollen. Die ideale Besetzung also für eine zünftige Geburtstagsfeier wie unser Jubiläums-Rock Of Ages.

Seitdem wir das Ende des BYH!!!-Festivals bekannt gegeben haben, wurden wir unzählige Male angeschrieben und gebeten ein T-Shirt in der Art des legendären „Kampfschwimmer“-Shirts aus dem Jahr 2005 als Andenken an eine unvergessliche Zeit zu produzieren. Mit dieser News präsentieren wir nun das Design des „Farewell-Shirts“. Das Shirt ist ab sofort im Shop vorbestellbar und wird kurz vor dem angedachten BYH!!!-Termin verschickt werden. Das Shirt wird je nach Menge der Vorbestellungen in einer limitierten Anzahl produziert werden. Der Preis liegt bei €18,00 plus einmalig Porto je Bestellung. Parallel hierzu bieten wir noch eine „Farewell“-Mappe inkl. Shirt, Sticker und von Horst eigens unterschrieben ein Live-Photo aus den vergangenen Jahren im ca. 20 x 30 cm Format €30,00. Die Auslieferung erfolgt zum 30.06.2023.

Zur Vorbestellung geht’s hier: http://www.bang-your-head.de/shop/product_info.php?info=p2877_byh—-t-shirt–farewell-.html

