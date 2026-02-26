Prog Legends Show: veröffentlichen „Live In Verona 2023“ – Eine theatralische Hommage an das goldene Zeitalter des Progressive Rock

Die europäische Progressive-Rock-Produktion Prog Legends präsentiert stolz ihr Debüt-Livealbum Live In Verona 2023, ein kraftvolles Dokument ihrer gefeierten Theatershow, die den Meisterwerken des klassischen Progressive Rock gewidmet ist.

Aufgenommen am 29.04.2023 im Teatro Alcione in Verona, Italien, fängt das Album die Energie, Präzision und mitreißende Atmosphäre ein, die Prog Legends rasch als eine der führenden Progressive-Rock-Tribute-Produktionen Europas etabliert haben.

Gegründet im Jahr 2022 vom Produzenten und Progressive-Rock-Enthusiasten Kim Marino, wurde Prog Legends mit einer klaren künstlerischen Vision ins Leben gerufen: das goldene Zeitalter des Progressive Rock zu feiern und zugleich subtile moderne Akzente zu setzen, die auch ein zeitgenössisches Publikum ansprechen. Anstelle bloßer Imitation konzentriert sich das Projekt darauf, die Originalkompositionen zu würdigen und gleichzeitig Raum für die individuelle Identität und Interpretation jedes Musikers zu lassen.

Live In Verona 2023 enthält werkgetreue und technisch anspruchsvolle Interpretationen ikonischer Stücke von Emerson, Lake & Palmer, Rush, Pink Floyd, Yes, Genesis, King Crimson und Jethro Tull sowie ein spezielles Medley zu Ehren italienischer Progressive-Rock-Legenden wie PFM, Area, Banco del Mutuo Soccorso, Goblin und New Trolls.

Die aktuelle Besetzung umfasst:

● Marco Baldi – Gitarre

● Andrea Cecchetto – Schlagzeug

● Marco Zago – Keyboards

● Lorenzo Di Prima – Bass

● Fabio Dessi – Gesang

Alle Mitglieder sind erfahrene Profimusiker mit umfangreichem musikalischem Hintergrund und bringen technische Meisterschaft sowie ein tiefes stilistisches Verständnis in das Projekt ein. Ihre gemeinsame Erfahrung ermöglicht es ihnen, die komplexen Taktarten, ausgedehnten Kompositionen und virtuosen Passagen zu meistern, die dieses Genre prägen.

Über die musikalische Präzision hinaus ist Prog Legends für ihre theatralische Inszenierung, ihr aufwendiges Lichtdesign und ihre immersive Bühnenpräsenz bekannt – Elemente, die sich auch in der Liveaufnahme authentisch widerspiegeln.

Seit der Premiere tourt die Show erfolgreich durch ganz Europa und trat in renommierten Spielstätten wie der Sala Apolo (Barcelona) und dem Teatro Corso (Venedig) auf. Dabei erhielt sie sowohl von Kritikern als auch vom Publikum großes Lob für ihre Authentizität und musikalische Exzellenz.

Mit Live In Verona 2023 bieten Prog Legends mehr als nur ein Tribute-Album: Es ist eine Feier des bleibenden künstlerischen Erbes des Progressive Rock und eine Brücke zwischen den Generationen von Hörerinnen und Hörern.

Das Album ist auf allen gängigen Streaming-Plattformen erhältlich.

