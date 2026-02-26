A Future Made Of Ash: apokalyptischer Auftakt mit der neuen Single „Revelation“

A Future Made Of Ash entfesseln mit ihrer neuen Single einen monumentalen Klangsturm zwischen symphonischer Erhabenheit und brachialer Black-Metal-Wucht. Das Projekt verbindet rasende Blastbeats, düstere Riffs und orchestrale Arrangements zu einem apokalyptischen Soundgemälde, das gleichermaßen zerstörerisch wie ergreifend wirkt.

Musikalisch bewegt sich die Band in der Tradition der cineastischen Finsternis von Dimmu Borgir und den hymnisch-opernhaften Refrains von Nightwish. Gewaltige Chöre treffen auf epische Orchestrierung, während schwebende Opern-Vocals und aggressive Growls ein Spannungsfeld aus Licht und Schatten erschaffen.

Zwischen Offenbarung und Untergang

Inhaltlich schöpft A Future Made Of Ash aus den Visionen des biblischen Buchs der Offenbarung: Engel und Feuer, Gericht und Zusammenbruch, Zerstörung und Wiedergeburt. Die Texte zeichnen eindringliche Bilder vom Ende aller Dinge – dargestellt in roher Wut und zugleich tragischer Schönheit.

Das Ergebnis ist ein atmosphärisch dichtes Werk, das nicht nur Extreme-Metal-Fans anspricht, sondern auch Hörer des symphonischen Metals, die Tiefe, Drama und erzählerische Kraft suchen.

Die aktuelle Veröffentlichung markiert den ersten von insgesamt neun Singles des kommenden Albums Revelation. Jeder Song soll dabei ein weiteres Kapitel der apokalyptischen Gesamtgeschichte enthüllen – ein Konzeptalbum, das musikalisch wie thematisch auf maximale Intensität setzt.

