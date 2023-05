Def Leppard: neues Album „Drastic Symphonies“ ist ab sofort erhältlich

Am Freitag, den 19. Mai 2023, veröffentlichten Def Leppard ihr neues Album Drastic Symphonies über Mercury Records. Außerdem spielte die Band ihre intimste UK/Europa-Show seit 35 Jahren, eine Heimkehr-Show in The Leadmill, Sheffield.

Es war eine spannende Woche für die Band.

– Eine ausverkaufte Autogrammstunde bei Waterstones, Piccadilly, London

– Ein ausverkauftes Q&A in der Royal Festival Hall, London

– Ein atemberaubendes Drei-Song-Set bei der kultigen UK Radio Show Piano Rooms auf BBC Radio Two (hier).

Def Leppard wird heute im ausverkauften Bramall Lane Stadium in Sheffield den europäischen Teil der Welttournee mit Motley Crue beginnen.

Am 19. Mai 2023 haben sich die Könige des Rock und der Klassik auf einem brandneuen, euphorischen Album mit dem Titel Drastic Symphonies vereint – Def Leppards großartigste produzierte Tracks wurden dramatisch neu interpretiert und klingen größer und berauschender als je zuvor, zusammen mit dem kultigen Londoner The Royal Philharmonic Orchestra. Def Leppard haben nicht nur einige ihrer bekanntesten Stücke dekonstruiert und neu aufgebaut, sondern auch einige ihrer versteckten Juwelen. Dieses Album stellt einen kühnen neuen Ansatz für die beliebtesten Songs von Def Leppard dar. Bestellt euch Drastic Symphonies hier.

In einem der Live-Events des Jahres 2023 kamen Def Leppard nach Hause! Am Vorabend ihrer größten Europatournee und der Veröffentlichung ihres neuen Albums Drastic Symphonies spielten Def Leppard eine einmalige Clubshow im legendären The Leadmill in Sheffield. Der Reinerlös aus den Ticketverkäufen der Leadmill-Show wird an den Music Venue Trust gespendet, der sich unermüdlich für notleidende britische Musiklokale einsetzt. Da nur eine begrenzte Anzahl von Tickets verfügbar war, hat die Band die Leadmill-Show auch über Veeps gestreamt, damit Fans aus aller Welt diese ganz besondere Show erleben konnten.

Mehr Infos zu den laufenden Tourdaten und zu Def Leppard und dem aktuellen Album Drastic Symphonies bekommt ihr hier:

Diese kultige britische Band ist nach wie vor eine der wichtigsten, einflussreichsten und beliebtesten britischen Bands, die bestehende Fans begeistert und eine ganz neue Generation für sich gewonnen hat.

