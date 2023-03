Def Leppard with The Royal Philharmonic Orchestra: neues Album “Drastic Symphonies” erscheint am 19.05.2023

Im Mai 2023 darf man sich darauf freuen, die vereinende Zusammenkunft von Rock- und Klassik-Adel auf einem brandneuen, euphorischen Album namens Drastic Symphonies erleben zu dürfen. Auf Drastic Symphonies finden sich Def Leppards bombastischste Songs in dramaturgisch noch größer und aufregender klingenden Neuinterpretationen wieder – eingespielt im Verbund mit Londons legendärem The Royal Philharmonic Orchestra.

Dabei haben Def Leppard nicht nur einige ihrer bekanntesten Tracks auseinandergenommen und neu arrangiert, sondern auch einige ihrer Geheimtipps. Größtenteils wurden die Audioaufnahmen der Originalbänder genutzt und diese zusammen mit dem The Royal Philharmonic Orchestra neu eingespielt. Zudem enthält das Album neue Gesangs- und Gitarrenspuren, wobei alles in atemberaubend schönen, sinfonischen Arrangements kulminiert. An manchen Stellen kann man Joe Elliott gar im Duett mit seinem jüngeren Ich hören.

Sänger Joe Elliott kommentiert: „Def Leppard haben immer schon gewisse Schlenker und Abstecher vom allzu vorhersehbaren Pfad genossen – wie zum Beispiel bei Arbeiten mit Tim McGraw, Taylor Swift und Alison Krauss. Als wir das Angebot bekamen, Songs aus unserem Backkatalog zusammen mit der Royal Philharmonic neu zu gestalten, haben wir uns sofort darauf gestürzt. Auch wenn wir weit davon entfernt sind, die erste Band zu sein, die so etwas macht, war die Chance, unmittelbar mit einem Orchester an der Abbey Road an einigen unserer etwas stärker orchestrierten Songs zu arbeiten, einfach zu verlockend, um sie verstreichen zu lassen.“

Dieses Album bietet einen wagemutigen und völlig neuen Blickwinkel auf Def Leppards beliebteste Songs.

Das Royal Philharmonic Orchestra (RPO) wurde im März 2022 in den Abbey Road Studios aufgenommen. Produziert haben Def Leppard, Ronan McHugh & Nick Patrick (die Produzenten hinter RPO-Alben mit Material von Elvis, Roy Orbison, Beach Boys und Buddy Holly), für die Arrangements zeichnete Eric Gorfain (Neil Diamond, Ryan Adams, Christina Aguilera) verantwortlich.

Gitarrist Phil Collen fügt hinzu: „Als das Angebot kam, ein orchestrales Album mit dem RPO zu machen, fühlten wir uns geehrt. Aber wir wollten nicht einfach nur das Orchester über unsere bisherigen Aufnahmen klatschen. Wir entschieden, etwas ganz Besonderes zu erschaffen – etwas Klassisches, aber auf eine brandneue Art und Weise, sodass es im Kontext von Drastic Symphonies funktionieren würde. Entsprechend haben wir neue Parts eingespielt, bestehende Sounds neu abgemischt, teils unsere Instrumente rausgenommen, um dem Orchester Raum zum Atmen zu geben – also buchstäblich ein neues Album gemacht. Der gesamte Prozess war unglaublich inspirierend und gipfelte in den Live-Aufnahmen des RPO in den Londoner Abbey Road Studios. Eine wahrhafte Teamarbeit, die einen großen Teil des Jahres beansprucht hat. Drastic Symphonies ist alles zugleich: ein neues Def-Leppard-Album, ein Greatest-Hits-und-mehr-Album mit ein paar selten gehörten Songs sowie auch ein RPO-Album. Wir halten es für perfekt. Wir sind so stolz darauf, was aus Drastic Symphonies geworden ist, und können es kaum erwarten, es mit der Welt zu teilen.“

Das Album wird als CD, Doppel-LP (schwarzes Vinyl), limitierte Doppel-LP (farbiges Vinyl), limitierte Doppel-Picture-LP, CD/Blu-Ray (Atmos) und in rein digitaler Form erhältlich sein.

Drastic Symphonies Tracklist:

1. Turn To Dust

2. Paper Sun

3. Animal

4. Pour Some Sugar On Me (Stripped Version)

5. Hysteria

6. Love Bites

7. Goodbye For Good This Time

8. Love

9. Gods Of War

10. Angels (Can’t Help You Now)

11. Bringin’ On The Heartbreak

12. Switch 625

13. Too Late For Love

14. When Love & Hate Collide

15. Kings Of The World

Die Vinyl- and Atmos-Versionen werden darüber hinaus folgenden exklusiven Bonustrack beinhalten:

16. Have You Ever Needed Someone So Bad

Album vorbestellen: https://defleppard.lnk.to/drs-symp

2022 veröffentlichten Def Leppard ihr von der Kritik gelobtes und kommerziell erfolgreiches zwölftes Studioalbum, Diamond Star Halos, das weltweit in die Charts einstieg und der Band u.a. in Deutschland, UK und den USA Top-5- und Top-10-Platzierungen einbrachte. Anfang 2023 hatte die Gruppe in dem hochgelobten UK-Nummer-Eins-Netflix-Film Bank Of Dave einen Kurzauftritt. Joe Elliott genießt derweil mit seinem Gastgesang auf dem Ghost-Track Spillways globale Charterfolge.

2022 spielten Def Leppard eine AUSVERKAUFTE Nordamerika-Stadion-Tour im Verbund mit Mötley Crüe, wobei sie über 1,3 Millionen Tickets verkauften. Während im Februar und März 2023 Hörerschaften in Zentral- und Südamerika von dieser Must-See-Tournee in ihren Bann gezogen wurden, kommen im Mai, Juni und Juli das europäische Publikum in diesen Genuss – unter anderem im ikonischen Wembley-Stadion sowie dreimal in Deutschland.

Alle Termine der EU/UK-Tour im Überblick:

22.05.2023 – (UK) Sheffield, Bramall Lane

25.05.2023 – (DE) Mönchengladbach, SparkassenPark

27.05.2023 – (DE) München, Königsplatz

29.05.2023 – (HU) Budapest, MVM Dome

31.05.2023 – (PL) Krakow, TAURON Arena Kraków

02.06.2023 – (CZ) Prague, Prague Rocks *

03.06.2023 – (DE) Hannover, Expo Plaza

07.06.2023 – (SE) Solvesborg, Sweden Rock Festival *

09.06.2023 – (FI) Helsinki, RockFest *

11.06.2023 – (NO) Trondheim, Trondheim Rocks *

14.06.2023 – (DK) Copenhagen, COPENHELL *

16.06.2023 – (FR) Clisson, Hellfest *

18.06.2023 – (BE) Dessel, Graspop Metal Meeting *

20.06.2023 – (IT) Milan, Ippodromo SNAI San Siro

23.06.2023 – (PO) Lisbon, Passeio Maritimo de Alges

24.06.2023 – (ES) Rivas-Vaciamadrid, Auditorio Miguel Ríos

27.06.2023 – (CH) Thun, Stockhorn Arena

01.07.2023 – (UK) London, Wembley Stadium

02.07.2023 – (UK) Lytham, Lytham Festival *

04.07.2023 – (IE) Dublin, Marlay Park

06.07.2023 – (UK) Glasgow, Hampden Park

*Festival-Auftritt

Karten sind über die lokalen Vorverkaufsstellen erhältlich und beinhalten auch VIP-Optionen. Vorverkaufszeiträume können variieren. Tickets sind ebenfalls über die Band-Webseite erhältlich.

