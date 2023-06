Time For Metal – Event Rückblick Mai 2023

Immer zur Mitte des Monats gibt es unseren Rückblick, welche Veranstaltungen (Festivals, Konzerte und Messen) wir für euch im Monat davor besucht haben. Mit einem direkten Link könnt ihr die für euch interessanten Artikel aufrufen.

Delain und Xandria am 02.05.2023 im Knust in Hamburg (den Artikel findet ihr HIER!)

Swallow The Sun mit Avatarium und Shores Of Null am 04.05.2023 im Hole44 in Berlin (den Artikel findet ihr HIER!)

Andernach Metal Days 2023 am 05.05. und 06.05.2023 im JUZ Andernach (den Artikel findet ihr HIER!)

Rock In Rautheim 2023 am 05.05. und 06.05.2023 in Braunschweig (den Artikel findet ihr HIER!)

Tortuga und The Temple am 11.05.2023 im Lucky‘s Luke in Trier (den Artikel findet ihr HIER!)

Against Evil am 13.05.2023 im Werkhof in Hohenlimburg (den Artikel findet ihr HIER!)

Subway To Sally auf Himmelfahrt Tour 2023 am 13.05.2023 im Schlossgarten Andernach (den Artikel findet ihr HIER!)

The Offspring auf Let The Bad Times Roll-Tour am 14.05.2023 im Zenith in München

Church Of Misery, Shaam Larein, Daevar am 15.05.2023 im JunkYard in Dortmund (den Artikel findet ihr HIER!)

Mittelalterlich Phantasie Spectaculum (MPS) vom 18.05. bis zum 21.05.2023 in Rastede (den Artikel findet ihr HIER!)

Eradicator, Solitary und Fabulous Desaster am 19.05.2023 im Florinsmarkt Koblenz (den Artikel findet ihr HIER!)

Thundermother am 20.05.2023 in der Hamburger Fabrik (den Artikel findet ihr HIER!)

The Obsessed mit Support von The Wright Valley Trio, am 21.05.2023 im Kesselhaus im Schlachthof Wiesbaden (den Artikel findet ihr HIER!)

Def Leppard & Mötley Crüe am 27.05.2023 am Königsplatz in München (den Artikel findet ihr HIER!)

Tankard, Rumble Militia und Fear Connection am 27.05.2023 im Schlachthof Bremen (den Artikel findet ihr HIER!)

Metallica auf M72 Seasons World Tour 2023, am 28.05.2023 im Volksparkstadion in Hamburg (den Artikel findet ihr HIER!)