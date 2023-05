Subway To Sally auf „Himmelfahrt Tour“ 2023 am 13.05.2023 im Schlossgarten Andernach

Eventname: Subway To Sally – Himmelfahrt Tour 2023

Bands: Subway To Sally, Blitz Union

Ort: Schlossgarten Andernach (Open Air), Am Stadtgraben, 56626 Andernach

Datum: 13.05.2023 (Einlass: ab 18:00 Uhr)

Kosten: VVK 36,00 € (zzgl. Gebühren und Versandkosten)

Genre: Folk Metal, Mittelalter Rock

Besucher: ca. 666 Besucher

Veranstalter: Juz Live Club https://juz-live-club.de/ und KulturPunkt Andernach https://www.andernach-kultur.de/stadtkultur/

Link: https://www.facebook.com/events/633634031643567

Setlist Subway To Sally:

Was Ihr Wollt Leinen Los Alles Was Das Herz Will Eisblumen Weit Ist Das Meer Auf Dem Hügel Böses Erwachen Autumn (Ally Solo) Sanctus Gott Spricht Grausame Schwester Henkersbraut Falscher Heiland Das Rätsel II Ihr Kriegt Uns Nie Besser Du Rennst Kleid Aus Rosen Maria (Ingo Solo) Island Sieben Tanz Auf Dem Vulkan Veitstanz Julia Und Die Räuber

Es ist zwar erst gerade mal gut ein Jahr her, dass Subway To Sally im Rahmen der nachgeholten Hey! Tour hier in der Region waren. Doch neues Album, neue Tour und dankenswerterweise steht Andernach auch dieses Mal wieder im Kalender. Allerdings nicht wie gewohnt im Juz Live Club, sondern als Open Air Veranstaltung im Schlossgarten Andernach, direkt an der alten Stadtmauer und dem Wehrturm, die eine stimmungsvolle Kulisse für ein solches Konzert bieten sollte.

Für uns war wieder einmal die liebe Judith unterwegs, bei der wir uns für den schönen Bericht und die tollen Bilder bedanken. Hier ihr Bericht:

Ein bisschen sorgenvoll habe ich mir den Wetterbericht angeschaut, hatte es doch in den Tagen davor und auch am Samstagmittag teils heftig geregnet, doch für den Abend war es trocken gemeldet. Da sich die Location in unmittelbarer Nähe zum Krankenhaus befindet, war schon klar, dass es heute nicht allzu spät werden durfte und so ist schon um 18:00 Uhr Einlass. Das Gelände dort ist wirklich wunderschön für solche Veranstaltungen, halb umrahmt von der Stadtmauer, unter großen Bäumen gelegen, nur die Bühne vielleicht ein wenig klein ausgefallen.

Punkt 19:00 Uhr geht es dann los, die jungen Tschechen von Blitz Union stürmen die futuristisch, mit vier leuchtenden Stelen mit den Worten Vision, Power, Spirit und Desire gestaltete Bühne. In Schwarz gekleidet, den namensgebenden Blitz ins Gesicht geschminkt, legte das Quartett gleich ordentlich los. Stilistisch nicht wirklich zu Subway To Sally passend, kommt ihr Elektro- bzw. Synthyrock doch sehr gut beim Publikum an. Das liegt zum einen an der besten eingespielten Band und vor allem an ihrem charismatischen und stimmlich versierten Frontman Mark Blitz. In ihren Songs wie Money Crazy World, Human Robot und Revolution greifen sie aktuelle politische und gesellschaftliche Themen auf, mit The Sun Always Shines On TV hat es eine rockige Coverversion von A-HA auf die Setlist geschafft, bevor nach knapp 50 Minuten eine auf Deutsch gesungene Variante ihres Songs Plastic den gelungenen Auftritt beendet. „Hallo, hallo, ich heiße Plastic …“, die vier Jungs werde ich mir bei Gelegenheit gerne noch mal anschauen.

Nach wirklich ganz kurzer Umbaupause ist es dann so weit, Subway To Sally betreten endlich die Bühne und Sänger Eric Fish klärt, nicht überraschend, die anwesende Meute erst mal auf Was Ihr Wollt, Ist Nicht Umsonst …! Mit Leinen Los folgt dann direkt der zweite Song vom aktuellen Album Himmelfahrt, bevor es mit Alles Was Das Herz Will und Eisblumen etwas zurück in der Bandhistorie geht. Die Rasenfläche im Schlossgarten ist angenehm gefüllt und ein, wie immer bei STS, sehr textsicheres Publikum singt von Anfang an sowohl alte als auch neue Songs voller Inbrunst mit.

Mit Weit Ist Das Meer und Auf Dem Hügel folgen wieder zwei aktuelle Lieder, wobei Letzteres nach Erics Ansage das altbekannte Traum Vom Tod II als „Schunkellied“ ablösen soll. Vor der Huldigung des gregorianischen Chorgesangs mit Sanctus kommt für mich einer der Höhepunkte des Abends, das stimmungsvolle Autumn, ein Geigensolo der bezaubernden Ally Storch. Mit Henkersbraut, Falscher Heiland, Besser Du Rennst, sind weitere Klassiker der Bandgeschichte im Gepäck, ein gut gelaunter Eric richtet immer wieder das Wort ans Publikum, zwischendurch auch an die dunklen Wolken, die immer wieder mal heranziehen, aber sich bis auf ein bisschen Getröpfel friedlich verhalten. Nach 1,5 Stunden Spielzeit beendet Kleid Aus Rosen dann die offizielle Spielzeit.

Natürlich geht hier aber ohne Zugabe nichts, und so kommt nach kurzer Zeit Ingo Hampf allein auf die Bühne, um mit wunderschönen Variationen zu Maria die Fanschar auf den Höhepunkt einzustimmen. Zu Island und Sieben kann dann wieder ausgelassen mitgesungen werden, bevor Eric sich vom Publikum seine Geografie-Kenntnisse bestätigen lässt, man sei doch hier in der Vulkaneifel, wozu dann mit Tanz Auf Dem Vulkan der passende Song kommt und der Veitstanz zum Schluss noch dem letzten Tanzmuffel in die Beine fährt.

Auch das ist dann natürlich noch nicht das Ende, Blut, Blut, Räuber Saufen Blut schallt es aus der Menge und lockt die Band, angeführt von Eric mit der Bagpipe, ein letztes Mal ins Rampenlicht, um sich mit Julia Und Die Räuber für diesen Abend zu verabschieden.

Gut gelaunt und glücklich mache ich mich im Pulk der zahlreichen Fans auf den Heimweg, danke Subway To Sally, dass ihr uns mit auf Himmelfahrt Tour 2023 genommen habt.

Und ganz zum Schluss noch das vielleicht bewegendste Dankeschön, dass ich einen Tag später bei Facebook lese, von einem Fan und Patienten im nahegelegenen Krankenhaus, der glücklich über den guten Sound war und somit vom Krankenbett aus ein kleines bisschen am Konzert teilgenommen hat.