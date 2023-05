Apotheus: veröffentlichen erste Single/Video aus kommendem Album „Ergo Atlas“, das am 15.09.2023 über Black Lion Records erscheint

Am 15. September erscheint Ergo Atlas, das neue Album der portugiesischen Progressive-Metal-Band Apotheus, das über Black Lion Records das Licht der Welt erblicken wird.

Mit neun Tracks, die sich über 45 Minuten erstrecken, ist das neue Album der Band eine direkte Fortsetzung des von der Kritik gefeierten The Far Star aus dem Jahr 2019. Apotheus erforschen weiterhin ihr erzählerisches Universum mit der einzigartigen Mischung aus Melodie und Experimenten der Band.

Millionen Jahre nach der Mission von The Far Star heckt eine künstliche Intelligenz einen genialen Plan aus, der das Leben im Universum in Gefahr bringt. In diesem zweiten Band der Saga, die in dem 2019 erscheinenden Album und Buch erzählt wird, inspiriert durch das Werk des Science-Fiction-Autors Issac Asimov, stellen Apotheus in den neun Kapiteln des neuen Albums neue Atmosphären und Emotionen vor, in einer Achterbahn der Melodien, Botschaften und Intrigen, die zusammen mit der musikalischen und literarischen Fortsetzung enthüllt werden.

Zur Unterstützung des kommenden Albums haben Apotheus die erste Single Shape and Geometry veröffentlicht. Der Song wird zusammen mit einem brandneuen Musikvideo veröffentlicht, das ihr euch hier ansehen könnt:

Die Band kommentiert:

„Shape And Geometry ist der unbarmherzige Auftakt von Ergo Atlas und erzählt die Geschichte des Aufstiegs eines allmächtigen Wesens namens Gods. Mit einem durchdringenden und rhythmischen Hauptriff treibt die Musik vorwärts und fängt die Angst und Verzweiflung derer ein, die in Gods‘ Sog gefangen sind. Zum Ende hin wird der Song nachdenklicher und emotionaler und beschreibt die Folgen von Gods‚ Aufstieg und die Auswirkungen auf die gesamte Galaxie. Wir sind der festen Überzeugung, dass dieser Song die ganze Macht von Gods einfängt. Bereitet euch darauf vor, zerschmettert zu werden!“

Ergo Atlas – Tracklisting: (Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

1. Shape And Geometry

2. The Unification Project

3. Firewall

4. Cogito

5. Ergo Bellum

6. March To Redemption

7. Alphae’s Sons

8. Re: union

9. Re: genesis

Apotheus sind:

Miguel Andrade – Gesang/Rhythmusgitarre

Luís „Gold Monkey“ – Leadgitarre

Daniel Rocha – Bass

Albano „von Hammer“ – Schlagzeug

