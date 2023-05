Fear Factory: kündigen mit Spannung erwartetes Comeback in Großbritannien und Europa an

Die legendären Fear Factory haben ihr mit Spannung erwartetes Comeback auf europäischem Boden angekündigt. Nach den erfolgreichen Tourneen in Nord- und Lateinamerika mit dem neuen Sänger Milo Silvestro aus Rom, Italien, und Schlagzeuger Pete Weber (Havok) ist die Band stärker denn je und bereit, zum ersten Mal seit 2016 die Bühnen von 44 europäischen Konzerten zu erleuchten. Mit dabei sind die Butcher Babies aus den USA und Ignea aus der Ukraine.

Fear Factory 2023 UK- & Europatour

27 Oct – UK Nottingham, Rock City

28 Oct – UK Wolverhampton, KK’s Steel Mill

29 Oct – UK Glasgow, Garage

30 Oct – UK Belfast, Limelight

31 Oct – IE Dublin, Academy

02 Nov – UK Manchester, Academy 2

03 Nov – UK London, Electric Ballroom

04 Nov – UK Bristol, SWX

06 Nov – FR Lille, Le Splendid

07 Nov – FR Paris, L’élysée Montmartre

08 Nov – FR Clermont Ferrand, La Cooperative

09 Nov – FR Toulouse, Metronum

10 Nov – ES Barcelona, Razzmatazz 2

11 Nov – ES Madrid, La Sala

12 Nov – PT Lisbon, Lav

14 Nov – FR Bordeaux, Le Rocher Palmer

15 Nov – FR Grenoble, L’ilyade

16 Nov – IT Milan, Santeria

17 Nov – CH Lausanne, Les Docks

18 Nov – CH Zurich, Dynamo

19 Nov – IT Treviso, New Age

21 Nov – AT Graz, PPC

22 Nov – HU Budapest, Barba Negra

23 Nov – AT Vienna, Simm City

24 Nov – DE Munich, Backstage Halle

25 Nov – DE Frankfurt, Batschkapp

26 Nov – FR Strasbourg, La Laiterie

28 Nov – DE Stuttgart, LKA Longhorn

29 Nov – LU Esch-Sur-Alzette, Rockhal

30 Nov – BE Antwerp, Trix

01 Dec – NL Amsterdam, Melkweg

02 Dec – DE Cologne, Live Music Hall

03 Dec – DE Berlin, Columbia Theater

05 Dec – CZ Prague, Meet Factory

06 Dec – PL Warsaw, Proxima

07 Dec – DE Hamburg, Markthalle

09 Dec – DK Copenhagen, Pumpehuset

10 Dec – SE Gothenburg, Valand

11 Dec – NO Oslo, Vulkan Arena

12 Dec – SE Stockholm, Fryshuset Klubben

14 Dec – FI Tampere, Olympia

15 Dec – EE Tallinn, Helitehas

16 Dec – FI Helsinki, Tavastia

Der Kartenverkauf für alle Termine hat am Mittwoch, den 24. Mai, auf fearfactory.com begonnen.

Mehr Infos zur Wiederveröffentlichung von Fear Factorys Alben Re-Industrialized & Mechanize bekommt ihr hier:

Re-Industrialized hier bestellen : https://fearfactory.bfan.link/re-industrialized

Mechanize hier bestellen : https://fearfactory.bfan.link/mechanize

