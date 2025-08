Fear Factory am 31.07.2025 im Hirsch Nürnberg

Event: Fear Factory – 30 Year Anniversary Tour

Künstler: Tag My Heart, Fear Factory

Ort: Nürnberg, Hirsch

Datum: 31.07.2025

Genre: Groove Metal, Modern Metal

Besucher: ca. 650

Erst Kataklysm, dann Fear Factory. Zwei Tage nach der Kataklysm-Show sind wir schon wieder in Nürnberg im Hirsch vertreten. Endlich erlebe ich Fear Factory live, die ich bisher immer verpasst habe.

Die Stimmung – überragend und kein Vergleich zu Kataklysm vor zwei Tagen, sorry meine Lieben.

Alle sind bester Laune und voller Erwartung auf die US-Amerikaner, die schon lange im Metalgeschäft sind und in ihrer Musik mehrere Stile bedienen: Von Death bis Thrash, Nu Metal und Alternative Metal bis hin Electro/Industrial und Noise ist bei Fear Factory alles vertreten. Kein Wunder, dass sie live auch sehr bombastisch rüberkommen und die Fans mit ihren Songs in ihren Bann ziehen. Wichtigster Ausgangspunkt dabei ist natürlich der Sound. Der hinkt anfangs noch, als die Band pünktlich um 21 Uhr mit Demanufacture, Self Bias und Resistor die Bühne stürmt. Das Publikum ist außer sich und von Anfang an on Point dabei.

Es wird gemosht und gepogt, der Pit ist eröffnet und auch ein paar Crowdsurfer trauen sich Richtung Bühnengraben. Die Luft flirrt, der Boden bebt, genau das Richtige für Milo Silvestro und Co. Der Sänger ist seit 2023 bei Fear Factory am Mikro, von der Ursprungscombo ist seit der Auflösung 2002 keiner mehr dabei. Aber die Band gibt seit der Reunion 2003 wieder alles, und obwohl sie sich manchmal mit Session- und Livemusikern behilft, läuft sie immer noch zu alter Stärke auf.

Schlag auf Schlag geht es weiter mit dem Kracher Replica sowie New Breed, Dog Day Sunrise, Flashpoint, Pisschrist oder A Therapy Of Pain, wo auch mal die Handylichter aufleuchten und Milo mit sehr viel Gefühl und hohen, melodischen Tönen dem Song den richtigen Schliff gibt. Ein paar Mal lässt er es sich auch nicht nehmen, auf der Box weiterzusingen, obwohl die dafür gar nicht ausgelegt ist. Aber es geht alles gut – die Band zeigt sich einfach publikumsnah und zum Anfassen, Shakehands und Gesangseinlagen von den Fans übers Mikro inklusive.

Nach einer kurzen Pause wird zum letzten Teil des Sets geblasen. Seit 21 Uhr geht es jetzt schon bei Fear Factory heiß her, es wird für Fans und Band Zeit, den Abend klangvoll mit Shock, Edgecrusher, Linchpin, What Will I Become und Archetype ausklingen zu lassen. Gegen 22:45 Uhr ist dann wirklich Schluss und ins Publikum fliegt von der Bühne, was nicht niet- und nagelfest ist. Was für eine Show, wirklich der Hammer.

Der Hammer auch meine Lieblingsvorband Tag My Heart aus Hamburg, die ich bereits zum zweiten Mal im Nürnberger Hirsch erlebe und einmal auf Meddl Am Hain in Fürth. Die Energie und die Ausstrahlung von Sängerin Isabel Alonso schwappen jedes Mal aufs Publikum über. Wenn sie nicht in der Menge ist, dann wenigstens im Fotograben bzw. bei den Fans in der ersten Reihe, die sie frech und vorlaut wie immer zum Mitsingen animiert. Mit ihrem rotzigen Nu-Metal-Sound, der vielleicht nicht alle abholt, aber dem die wenigsten entrinnen können, vermischt sie gekonnt Nu-Metal mit den Einflüssen von sich und ihren Jungs, Neno, Peter und Chris. Während Isabel auf Papa Roach schwört, ist es bei den anderen unter anderem Korn. Bunt gemixt und die eigene Note aufgesetzt – das ist Tag My Heart, an denen zurzeit keiner mehr vorbeikommt, wenn man sich die Auftrittsliste der sympathischen Band anschaut. Leider gibt es heute nur 30 Minuten Spielzeit für Isabel und Co., die pünktlich um 20 Uhr den Abend eröffnen. Aber diese 30 Minuten haben es wieder voll in sich, und wenn sogar die Gitarre ins Publikum fürs gemeinsame Gruppenfoto fliegt, bleibt kein Auge trocken. Das ist super! Weiter so, Isabel! Weiter so, Tag My Heart!