Miles Kane: hat neue Single „Electric Flower“ veröffentlicht

Nach der Ankündigung seines neuen Albums Sunlight In The Shadows (VÖ 17. Oktober bei Easy Eye Sound) hat Miles Kane mit Electric Flower den zweiten Song aus dem Album veröffentlicht.

Electric Flower ist ein grooviger Kracher, der Miles Kane in voller Pracht zeigt. „Electric Flower ist ein echter Glam-Rock-Song für Samstagabend. Es ist einer dieser Songs, die man auflegt, um richtig in Stimmung zu kommen und sich gut zu fühlen“, sagt Miles über den Track. „Der Song entstand in der Mitte der Arbeit am Album. Die Sonne strahlte in Nashville, die Riffs sprudelten aus unseren Köpfen auf die Saiten und die Energie zwischen Dan [Auerbach], mir und der Band im Studio war ELEKTRISCH.“

Sunlight In The Shadows wurde von Dan Auerbach von The Black Keys produziert und enthält 12 psychedelisch angehauchte Rock-’n’-Roll-Songs. Mit üppigen, kreischenden Gitarren und jeder Menge Hooks balanciert das Album gekonnt zwischen rohem, energiegeladenem Rock und entspannten Crooning-Hymnen, gewürzt mit Miles‘ charakteristischer Tremolo-Gitarre und jeder Menge Spaß.

„Alle Wege der letzten 20 Jahre haben hierhergeführt“, sagt Miles über den Entstehungsprozess von Sunlight In The Shadows. „Dan und ich lieben es, T. Rex, Motown und The Easybeats zu mixen, und das Ergebnis ist dieses Album. Als wir uns unterhielten und Referenzen austauschten, stellten wir fest, dass wir einen so ähnlichen Geschmack haben, dass es fast beängstigend war, und diese gemeinsame Leidenschaft hört man in der Musik. Ich kann es kaum erwarten, damit auf Tour zu gehen. Dieses Album muss live gespielt werden.“

Für das Album haben Kane und Auerbach sich mit einer Reihe unglaublicher Musiker zusammengetan und die elf Original-Songs des Albums geschrieben, zu denen Pat McLaughlin, Daniel Tashian und Patrick Carney, der Schlagzeuger der Black Keys, beigetragen haben. Auerbach singt Backing Vocals und spielt auf jedem Track, zusammen mit Tom Bukovac, dem Gitarristen Nick Bockrath von Cage The Elephant und Barrie Cadogan von den britischen Garage-Futuristen Little Barrie, die die Gitarrenarmee des Albums bilden.

„Dieses Album zu machen war unglaublich“, erklärt Dan Auerbach, „von Anfang bis Ende. Ich habe das Gefühl, in Miles einen Freund fürs Leben gefunden zu haben. Das passiert nicht oft. Aber wenn es passiert, ist es etwas Wunderbares. Dieser Künstler hat das Potenzial, sein Leben lang Alben zu machen.“

Die erste Single Love Is Cruel erzählt davon, wie man Trost darin findet, allein zu sein, und die Ruhe in diesen Momenten zu schätzen. „Es ist leicht, über das Leben nachzudenken und sich in dem zu verlieren, was vorher passiert ist“, sagt Miles über den Track. „Es ist wichtig, sich nicht von diesen Gedanken beherrschen zu lassen. Der Track beginnt mit „she’s a midnight scooter rider“, einer meiner Lieblingszeilen für den Anfang einer Single. Sie gibt den Ton für den Rest des Songs an, sowohl textlich als auch musikalisch. Man stelle sich Clint Eastwood und Judy Garland in der Wüste bei Sonnenuntergang vor!“

Sunlight In The Shadows Tracklist:

1. Love Is Cruel

2. Electric Flower

3. Sunlight In The Shadows

4. Coming Down The Road

5. Always In Over My Head

6. Blue Skies

7. My Love

8. Without You

9. Sing A Song To Love

10. Slow Death

11. I Pray

12. Walk On The Ocean