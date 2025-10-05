Miles Kane: veröffentlicht dritten Song „Without You“ vom kommenden Album

Nach der Ankündigung seines neuen Albums Sunlight In The Shadows (VÖ 17. Oktober bei Easy Eye Sound) hat Miles Kane mit Without You den dritten Song aus dem Album veröffentlicht. Seht euch das Video hier an:

Without You ist ein rockiger Gitarrensong im Retro-Stil, der mit seiner mitreißenden Stimmung die Tanzfläche zum Beben bringt. „Für mich ist der Song ein Rock-’n’-Roll-Creeper“, sagt Miles über den Track. „Er ist der Underdog des Albums und hat diesen dunklen Vibe der 70er Jahre. Es war einer der ersten Songs, die Dan und ich zusammen geschrieben haben, und er hat immer noch diese Rohheit.“

