Fear Factory: kündigen Wiederveröffentlichungen von „Mechanize“ & „Re-Industrialized“ an

Die Industrial-Metal-Pioniere Fear Factory haben ihren Stellenwert gefestigt und sind zu Meistern der Metal-Community geworden. Die Band ist stolz darauf, bekannt zu geben, dass Re-Industrialized und Mechanize am 23. Juni als Re-Issues über Nuclear Blast Records erhältlich sein werden.

Um die Wiederveröffentlichungen zu feiern, haut die Band eine neu abgemischte und neu gemasterte Version ihres Überraschungshits New Messiah raus. Seht euch das Lyric-Video zur Single zum allerersten Mal an.

Stream der neuen Single New Messiah hier: https://fearfactory.bfan.link/new-messiah

Seht euch das Lyric-Video zu New Messiah hier an:

Re-Industrialized hier vorbestellen/vormerken: https://fearfactory.bfan.link/re-industrialized

Mechanize hier vorbestellen/vormerken: https://fearfactory.bfan.link/mechanize

Die Wiederveröffentlichung von Re-Industrialized enthält einen brandneuen Remix (mit Live-Schlagzeug) von Greg Reely (Demanufacture, Obsolete, Mechanize), ein neues Artwork und sechs Bonustracks.

Tracklisting – Re-Industrialized: (Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

1. The Industrialist

2. Recharger

3. New Messiah

4. God Eater

5. Depraved Mind Murder

6. Virus Of Faith

7. Difference Engine

8. Disassemble

9. Religion Is Flawed Because Man Is Flawed

10. Enhanced Reality

11. Human Augmentation

12. Fade Away (Recharger Remix by Rhys Fulber and Dino Cazares)

13. Noise In The Machine (Difference Engine Remix by Blush Response)

14. Landfill

15. Saturation

16. Passing Complexion

Re-Industrialized wird digital und in den folgenden Formaten erhältlich sein:

– 2 CD Jewelcase

– 2 LP

– Silber

– Clear w/ Black Splatter (limitiert auf 750)

Mechanize wird das Album sowie drei Bonustracks enthalten.

Tracklisting – Mechanize: (Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

1. Mechanize

2. Industrial Discipline

3. Fear Campaign

4. Powershifter

5. Christpoitation

6. Oxidizer

7. Controlled Demolition

8. Designing The Enemy

9. Metallic Division

10. Final Exit

11. Martyr (Re-Recorded Version)

12. Crash Test (Re-Recorded Version)

13. Sangre De Ninos (Re-Recorded Version)

Mechanize wird digital und in den folgenden Formaten erhältlich sein:

– CD Jewelcase

– 2 LP

– Smoke

– Beer w/ Black Splatter (limitiert auf 750)

