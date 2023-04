Demonical: melden sich mit einer neuen EP „Into Victory“ zurück

Die schwedische Death-Metal-Band Demonical meldet sich mit einer neuen EP Into Victory zurück, die einen neuen Original-Track und eine Coverversion eines Ramones-Songs enthält. Das neue Material markiert einen Besetzungswechsel, da die Band einen neuen Sänger vorstellt.

„Mit der Veröffentlichung von Into Victory begrüßen wir Charlie Fryksell als unseren neuen Sänger“, kommentieren Demonical. „Wie eine unaufhaltsame Kraft werden wir zu neuen, größeren Zielen vorstoßen und diese EP ist ein weiterer Schritt auf diesem Weg. Also Ladies and Gentlemen, begleitet uns in den Tod!“

Into Victory folgte den Fußstapfen von Mass Destroyer (2022) zu den Glashuset und Sellnoise Studios, wo es von Demonical, Jonas Arnberg und Johan Hjelm aufgenommen und produziert wurde. Abgemischt und gemastert wurde es von Ronnie Bjornstrom in den BLP Studios (Meshuggah, Blood Red Throne). Das Cover-Artwork wurde von Belial Necroarts gemalt.

Label: Agonia Records

Release: 31.03.2023

Formate:

– CD

– Digital

Bevorstehende Shows:

14.04 23 SE Falun – Club Slammer

21.07.23 DE Baden-Wurttemberg – Boarstream Open Air

22.07.23 DE Weil Am Rhein – Baden in Blut Festival

25.07.23 SL Tolmin – Tolminator Festival

11.08.23 CZ Jaromer – Brutal Assault

10.09.23 BR Sao Paolo – Setembro Negro Festival

05.10.23 AM Yerevan – Iron Force Metal Festival

04.11.23 DE Oberhausen – End of Days Festival

Demonical – Line-Up:

Charlie Fryksell – Gesang

Eki Kumpulainen – Leadgitarren

Johan Haglund – Rhythmusgitarren

Martin Schulman – Bass

Ronnie Bergerstahl – Schlagzeug

