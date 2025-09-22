Big Ass Truck I.E.: unterschreiben bei Nuclear Blast

Die Hardcore-Szene hat einen neuen Shootingstar: Big Ass Truck aus dem kalifornischen Inland Empire sorgen derzeit für Furore. Mit nur einem Demo und wenigen Singles hat sich die Fünfertruppe binnen eines Jahres einen Ruf als unbändige Live-Macht erspielt – unter anderem bei Auftritten mit Terror, Comeback Kid und Stick To Your Guns sowie auf Festivals wie Welcome To Rockville, Sound & Fury oder Warped Tour.

Nun hat das Quintett einen Plattenvertrag bei Nuclear Blast Records unterschrieben und zeitgleich das wuchtige neue Stück Back-Wheel Stomp inklusive Video veröffentlicht. Die Band spricht von einem „Full Circle“-Moment, schließlich prägten zahlreiche Nuclear-Bands einst ihren eigenen Sound.