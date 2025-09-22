Epinikion: entfesseln mit dem Album „The Force Of Nature“ und der kommenden ersten Single zum Titeltrack die Kräfte der Natur

Die niederländische Symphonic Metal Band Epinikion kündigt für den 6. Februar 2026 die Veröffentlichung ihres zweiten Albums The Force Of Nature über Dr. Music Records an. Nicht nur Genre-Fans können sich auf monumentale, orchestrale Klangwände, donnernde Gitarrenriffs und eine ausdrucksstarke weibliche Stimme freuen, die den Hörer auf eine packende Reise durch die menschlichen Gefühlswelten und die ungebändigten, miteinander verwobenen Kräfte der Natur nimmt. Das Album besticht nicht nur durch seine musikalische Vielfalt, sondern auch durch die Produktion von Jacob Hansen (u. a. Delain, Epica, Volbeat) und das Artwork von Giannis Nakos von Remedy Art Design (u. a. Amaranthe, Kamelot, Evergrey), die beide für höchste Qualität in Sound und Optik stehen und den epischen Charakter der Musik visuell meisterhaft unterstreichen.

Epinikion wurde ursprünglich 2020 als ambitioniertes Rock-Opern-Projekt von Robert Tangerman und Renate de Boer ins Leben gerufen. Zwei Jahre später erschien das Debüt Inquisition, ein Konzeptalbum, das sich durch seine komplexe Struktur und tiefgründige Erzählweise auszeichnet. Inzwischen setzt sich die Band aus Sängerin Kimberley Jongen, Gitarrist Robert Tangerman, Keyboarderin Renate de Boer, Lead-Gitarrist Maarten Jungschläger, Bassist Rutger Klijn und Schlagzeuger Michal Gis zusammen, die gemeinsam ihre individuellen Stile zu einem kraftvollen, harmonischen Klangbild verbinden und Epinikions unverwechselbaren Sound formen.

Die zwölf Tracks auf The Force Of Nature basieren auf Geschichten und Erfahrungen von Songwriterin Renate de Boer, die als Psychologin tiefe Einblicke in die menschliche Seele und Entscheidungen einfließen lässt. Dabei verarbeitet sie in den einzelnen Songs die vielfältigen Höhen und Tiefen emotionaler Zustände aufrichtig, unmittelbar und intensiv, sodass sie gleichermaßen berühren und mitreißen. Am 2. Oktober 2025 wird Epinikions erste Single The Force Of Nature mit treibenden Gitarrenriffs, ausdrucksstarkem Gesang und ungezügelter Energie auf die Welt losgelassen. Erlebt schon jetzt die epische Kraft des Songs im exklusiven Teaser und sichert euch euren Platz in der ersten Reihe, indem ihr den YouTube-Kanal der Band abonniert und die Benachrichtigung für die Musikvideo-Premiere aktiviert:

The Force Of Nature Tracklist:

1. The Moon, The Sun And The Stars

2. The Force Of Nature

3. Lessons In Life (Are For Free)

4. Come Into My World

5. Your Ultimate Joy

6. I Thought You Were On My Side

7. Don’t Wake Up The Dead

8. Monsters In My Head

9. Two Hearts

10. Run With The Wolves

11. What Goes Up Must Come Down

12. Eyes Will Glow

Epinikion sind bereit, ihr neues Material weltweit auf den Bühnen zu präsentieren und mitreißende Live-Shows voller Energie und Leidenschaft zu liefern. Fans epischen, detailreich arrangierten Symphonic Metals dürfen sich The Force Of Nature nicht entgehen lassen. Das Album lädt zu einer faszinierenden, unvergesslichen musikalischen Reise voller Dramatik, Emotion und orchestraler Intensität ein und zeigt Epinikion auf dem bisherigen Höhepunkt ihrer kreativen Ausdruckskraft.