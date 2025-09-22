Reveal: haben neue Single & Video “It’s My Time” veröffentlicht

Reveal haben It’s My Time, die zweite Single und das Video aus ihrer kommenden EP veröffentlicht. Der Track ist ab sofort auf allen Streaming-Plattformen verfügbar, das offizielle Video gibt es auf dem FC Metal YouTube-Kanal:

It’s My Time spiegelt Reveal wider – eine Band, die Kampf, Leidenschaft und Aufopferung in eine überwältigende Kraft des Heavy Metal verwandelt. Das Video zeigt die Gruppe bei ihrem Auftritt mit einer grimmigen und kompromisslosen Haltung, bei der die Energie des Power Metal in jedem Riff, jedem Beat und jedem Schrei zum Leben erweckt wird. Die Performance wird durch ein frenetisches Licht- und Farbenspiel untermalt, das die Intensität noch steigert und ein Gefühl von unaufhaltsamer Geschwindigkeit und dramatischer Kraft vermittelt. Das Ergebnis ist eine unerbittliche visuelle und musikalische Attacke: episch, schnell und kompromisslos.

Das Video ist mehr als eine Aufführung, es ist ein Bekenntnis zum Willen von Reveal, immer weiterzumachen, koste es, was es wolle.

EP Tracklist:

1. Heaven And Hell

2. Living With The Pain

3. The Age Of Knowledge

4. It’s My Time

5. Am I The Evil

Line-Up:

Rob Lundgren – Lead & Backing Vocals

Jorge “Yorch” Ruiz – Bass

Tino Hevia – Guitars

Helena Pinto – Keyboards

David Figuer – Guitars

Dani Cabal – Drums