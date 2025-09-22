Tales Of Mike: veröffentlicht sein neues Album „Human“ am 31.10.2025

Tales Of Mike hat angekündigt, dass das neue Album Human am 31. Oktober über das Label Fetzner Death Records erscheint. Das Album folgt auf die 2023 erschienene EP Landscape Of Sorrow und wird als Digipak und Kassette erhältlich sein.

Human ist ein episches Heavy-Metal-Album voller Emotionen, Authentizität und Überlebenswillen. Während Landscape Of Sorrow eine persönliche Hommage an seinen verstorbenen Bruder Markus war, erlebte Mike, wie sich die Menschen um ihn herum zu dieser Zeit veränderten. Aus dieser Erfahrung wurde ihm klar, dass er noch etwas zu sagen hatte. So entstand Human, eine Verarbeitung der Herausforderungen von Mikes Kindheit und Leben – dem Überlebenswillen im Waisenhaus, späteren Begegnungen mit Maskeraden, Gier und falschen Freunden – und dem festen Willen, sich davon nicht beeinflussen zu lassen.

Von Human sind zwei Videos verfügbar:

Abandoned (feat. Gonzalo Civita & Henrik Schaller): https://www.youtube.com/watch?v=vLKMpesgWn8

Human Masquerade (feat. Gonzalo Civita & Henrik Schaller): https://www.youtube.com/watch?v=GJE9EbFaT0k

Die Texte stammen von Mikes Tochter Shannon, die die Themen mit Klarheit und Tiefe formulierte. Ihre Worte verschmelzen mit der Musik zu einem kraftvollen Ganzen – direkt, schnörkellos und voller Leben. Es ist nicht so, dass Mike behauptet hätte:

„Human ist ein Album, das aus einem persönlichen Bedürfnis geboren und für mich notwendig ist. Es verarbeitet persönliche Erfahrungen und Begegnungen mit Maskerade, Oberflächlichkeit und Scheinfreunden – und den Willen, mich davon nicht verändern zu lassen.”

Tales Of Mike hat außerdem das von Joss Miranda geschaffene Artwork enthüllt, das die Musik und die Texte widerspiegelt: Gier, Maskeraden, die Last des Lebens, die Sanduhr als Zeichen unserer begrenzten Zeit und die Entscheidung, welchen Weg wir einschlagen – alles hängt zusammen.

Human Tracklist:

1. Nomen Est Omen

2. Nevermore

3. Money Tree

4. Human Masquerade

5. Ancient Mirror

6. Hourglass

7. Abandoned

8. Swan Song

Musik & Aufnahme von Michael Heß. Gesang von Gonzalo Civita, aufgenommen im AV Estudio, Córdoba (Argentinien). Gitarrensolo von Henrik Schaller. Gemischt und gemastert von Matías Takaya im AV Estudio Córdoba (Argentinien). Text von Shannon Heß.

Tales Of Mike ist:

Michael “Mike” Heß – alle Instrumente

Gastmusiker:

Gonzalo Civita – Gesang

Henrik Schaller – Gitarrensoli