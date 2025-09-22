The Bros. Landreth: feinster Americana zwischen Traditionalismus und Gegenwart – im Februar 2026 live in Deutschland

The Bros. Landreth sind zweifache JUNO-Preisträger aus Winnipeg, bekannt für ihre Mischung aus gitarrengetriebener, seelenvoller Roots-Musik mit harmonischem Gesang. Die Band, deren Kern aus den Brüdern Dave und Joey Landreth besteht, hat sich für ihre gefühlvollen Songs, ihre einfallsreiche Musikalität und kraftvollen Auftritte viel Lob und ein treues Publikum erworben. Von ihren frühen Tagen, als sie schon als Babys die Auftritte ihres Vaters besuchten, haben die Brüder ihr ganzes Leben lang in Rockclubs, Theatern und Musikfestivals in Nordamerika, Europa und Australien gespielt, darunter herausragende Auftritte beim Byron Bay Blues Festival in Australien und auf Eric Claptons Crossroads Guitar Festival in Los Angeles. Im Jahr 2023 wurden Joey und Dave zu Grammy-prämierten Songwritern, als Bonnie Raitts Cover ihres Songs Made Up Mind (von ihrem ersten Album Let It Lie) den Grammy für die „Americana Performance des Jahres“ gewann. Die Anerkennung war eine schöne Geste von einem ihrer musikalischen Helden, da ihre eigene Musik Inspiration aus den altbekannten Platten ihrer Kindheit schöpft – Bonnie Raitts Blues, Little Feats funky Country-Rock, Ry Cooders eklektische Instrumentals, Lyle Lovetts twangy Traditionalismus – und in einem Sound gipfelt, der die Vergangenheit würdigt und gleichzeitig seine Flagge in die Gegenwart setzt.
Gestützt auf die Energie ihrer jüngsten Live-Shows kehrten The Bros. Landreth ins Studio zurück, um ihr viertes Studioalbum Dog Ear aufzunehmen, das am 14.11.2025 erscheint. Diese Platte fängt den spontanen und kooperativen Geist ihrer Tourband ein, zu der Drummer Roman Clarke und Produzent Murray Pulver gehören, und markiert einen neuen, müheloseren Ansatz beim Songwriting. Die Band beschreibt das Album als ein zutiefst persönliches und emotional berührendes Werk, das Themen wie Familie und die Suche nach Stabilität im nomadischen Leben eines Tourmusikers erkundet, und sagt, es geht „darum herauszufinden, was es bedeutet, eine konstante Kraft im Leben der Menschen zu sein, die einem wichtig sind.“
Das Album fängt eine rohe und fokussierte Energie im Studio ein, bestehend aus einer Handvoll magischer Erstaufnahmen und besonderen Kollaborationen mit der Pop-Sängerin Begonia (die auf dieser Tour auch als Special Guest dabei ist), dem Keyboarder Glenn Patscha und einem kraftvollen Gastgesang von ihrem langjährigen Idol Bonnie Raitt, die auf zwei Tracks zu hören ist. Die Band hofft letztlich: „Vielleicht bleibt etwas auf dieser Platte in deinem Kopf hängen oder schlägt Wurzeln in deinem Herzen… Vielleicht wird sie ihren Weg in eine kleine nützliche Ecke deines Lebens finden, so wie es Songs manchmal tun können.“
The Bros. Landreth
Tumbling Wild Tour
Special Guest: Begonia
15.02.26, München – Live Evil
16.02.26, Berlin – Frannz Club
21.02.26, Hamburg, Bhf Pauli
24.02.26, Frankfurt, Brotfabrik
25.02.26, Köln, Luxor