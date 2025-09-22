Laura Cox rockt mit neuer Single „Do I Have Your Attention?“ – ein lauter Aufruf für die Bühne

Die französische Rock-Sensation Laura Cox meldet sich heute mit voller Wucht zurück: Ihre neue Single Do I Have Your Attention? erscheint jetzt über earMUSIC / Verycords. Ein kompromissloser, riffgetriebener Party-Rock-Song – voll verzerrt, gnadenlos laut und gemacht, um die Wände zum Beben zu bringen.

Do I Have Your Attention? ist pure Rock-Provokation: laut, verzerrt und direkt ins Gesicht. Ein Song, der sofort packt – irgendwo zwischen Befreiung und Kontrollverlust.

Mit Vollgas-Riffs, brennenden Leads und einem Refrain zum Mitschreien ist er gleichermaßen Party wie Abriss. Keine Spielchen, kein Fake – nur Haltung, Adrenalin und jede Menge Gitarren.

Nach No Need To Try Harder und Trouble Coming zeigt die neue Single die wilde, ungebremste Seite des kommenden Albums Trouble Coming (VÖ: 31.10.2025) – all das, was Laura groß gemacht hat, mit einem modernen Kick, der mitten ins Jetzt trifft.

„Trouble Coming markiert eine neue Ära in meiner musikalischen Entwicklung – noch immer tief verwurzelt im Rock, der mich geprägt hat, aber getrieben von völliger Freiheit im Songwriting und in der Komposition. Das Album spiegelt ein Loslassen wider – sowohl in den Themen als auch in den modernen Sounds, die aus einer unerwarteten Zusammenarbeit entstanden sind.“

– Laura Cox