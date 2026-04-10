Broken Music: kündigt erneute Europatour von Jason Kane & The Jive im Juni 2026 an

Jason Kane & The Jive gehen im Juni 2026 direkt nach ihrer US-Tour im Mai erneut auf große Europatour – und machen dabei bereits zum dritten Mal Halt auf dem Kontinent. Jason Kane & The Jive ist High Voltage Boogie Rock ’n’ Roll aus San Antonio, Texas.

Organisiert von Broken Music bringt die Tour den energiegeladenen Sound der Band über den Atlantik direkt auf europäische Bühnen. Mit ihrer Mischung aus Rock, Funk, Blues und Soul setzen Jason Kane & The Jive bewusst ein Zeichen gegen den glattpolierten Sound moderner Rockproduktionen. Stattdessen liefern sie ehrlichen, kraftvollen Rock ’n’ Roll – roh, direkt und voller Spielfreude.

Die Band aus San Antonio hat sich in den vergangenen Jahren als echter Powerhouse-Act etabliert. Ihr erklärtes Ziel: dem Rock ’n’ Roll neues Leben einzuhauchen. Das gelingt ihnen vor allem live, wo ihre Songs zu wahren Ohrwürmern werden und ihre intensive Bühnenpräsenz das Publikum unmittelbar mitreißt.

Nach drei hochgelobten Alben und einer erfolgreichen Touren 2024 und 2025 steht nun die nächste Europa-Etappe an. Dieses Mal liegt ein besonderer Fokus auf Deutschland, wo die Band zahlreiche Clubs zum Grooven bringen will.

Tourdaten – Juni 2026:

03.06 – Kalkar – Griether Hanselädchen

05.06 – Dortmund – Subrosa

06.06 – Weiler zum Stein – Stollen

08.06 – Bratislava – Muzeum Obchodu

10.06 – Paderborn – AKKA

11.06 – Hamburg – Stellwerk

12.06 – Berlin – Köpi

13.06 – Hanerau-Hademarschen – North by North-North Festival

14.06 – Bremen – Meisenfrei Blues Club

15.06 – Bamberg – Live-Club

16.06 – Weimar – C Keller

17.06 – Hildesheim – ClubVEB

Mit dieser Tour setzen Jason Kane & The Jive ihren Siegeszug durch Europa fort – und liefern den Beweis, dass echter Rock ’n’ Roll auch heute noch lebendig, tanzbar und absolut zeitlos ist. Fans können sich auf schweißtreibende Shows und pure Energie freuen.