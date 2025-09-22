50 Jahre Iron Maiden: Prestel veröffentlicht offiziellen Bildband zum Bandjubiläum am 07.10.2025

2025 ist ein historisches Jahr für Iron Maiden: Die britische Heavy-Metal-Legende feiert ihr 50-jähriges Bestehen und blickt auf eine Karriere zurück, die ihresgleichen sucht. Nach dem triumphalen Abschluss ihrer Run For Your Lives World Tour, die weltweit für Begeisterung sorgte und auch in Deutschland mit ausverkauften Shows und euphorischem Publikum glänzte, erscheint am 07.10.2025 mit Iron Maiden – Infinite Dreams der offizielle Bildband im Prestel Verlag – ein würdiges Denkmal zum Jubiläum.

Das aufwendig gestaltete Buch entstand in enger Zusammenarbeit mit der Band und dokumentiert erstmals die gesamte Geschichte von Iron Maiden: von ihren Anfängen in den frühen 1980er Jahren als Pioniere der New Wave of British Heavy Metal bis hin zur heutigen globalen Kultmarke. Mit 17 Studioalben, 13 Live-Alben und zahllosen weiteren Veröffentlichungen zählt Iron Maiden längst zu den einflussreichsten und erfolgreichsten Rockbands der Welt.

Infinite Dreams bietet auf 352 Seiten und mit über 600 Abbildungen eine visuelle Chronik, die weit über ein klassisches Fanbuch hinausgeht. Neben ikonischen Albumcovern, Singles und Tourpostern finden sich exklusive Songtexte, Arbeitsjournale, Instrumente, Bühnenrequisiten und bislang unveröffentlichte Fotografien aus privaten und offiziellen Archiven. Ergänzt wird das Material durch persönliche Beiträge aktueller und ehemaliger Bandmitglieder sowie des Managements.

Besondere Highlights sind die Fotografien von Ross Halfin und John McMurtrie, ein Vorwort von Bandgründer Steve Harris und ein Nachwort von Sänger Bruce Dickinson. Iron Maiden. Infinite Dreams ist ein visuelles Denkmal für fünf Jahrzehnte Kreativität, Hingabe und musikalische Vision – und ein unverzichtbares Sammlerstück für Fans und Musikliebhaber.

Der Bildband erscheint als hochwertige Hardcover-Ausgabe und ist ab dem 07.10.2025 im Buchhandel erhältlich.