Castle Rat: spielen am 21.20.2025 live im Club Volta, Köln

Nach zwei ausverkauften Touren in 2024 kehrt die Medieval Fantasy Doom Metal Band Castle Rat im Sommer und Herbst 2025 wieder zurück auf die Bühne. Ihre einzige Clubshow in NRW steht im Club Volta in Köln an – und die wird es in sich haben: Castle Rat realisieren auf Platte und live ihr bandeigenes Fantasy-Konzept, bei dem Frontfrau The Rat Queen ihre heilige Mission verfolgt, das fiktive Reich The Realm vor seinen Feinden zu beschützen. Das Resultat: Mächtigste Riffs und eine epische Bühnenshow mit theatralischen Sword & Sorcery-Elementen in einer Ästhetik irgendwo zwischen He-Man und Red Sonja. Ein Fest für alle Stoner- und Doom-Jünger:innen, Hobby-Zauberer, Freizeit-Conans und Kriegerprinzessinnen!

Einen kleinen Vorgeschmack auf Sound und Style der Band liefert das neue Video zum Song Wizard:

Castle Rat gehören zu den Durchstartern der letzten Jahre in der Doom-Szene: Mit ihrem 2024er Debutalbum Into The Realm verzeichnen sie bereits über 1 Million Streams auf Spotify und bestiegen souverän den Thron als #1 Best-Selling Hard Rock/All Rock Album bei Bandcamp. Für ihren zweiten Longplayer, dessen Release für September diesen Jahres geplant ist, konnten sie bei Kickstarter binnen Monaten eine stolze Summe von über 139.000 Dollar fundraisen und verpflichteten Produzent Randall Dunn (Sunn O))), Wolves In The Throne Room, Björk). Eine spannende Band mit einem spannenden Konzept, die man im Auge behalten sollte!

Karten für das Konzert sind im Vorverkauf erhältlich.

Castle Rat – Live 2025

Datum: Dienstag, 21.10.2025

Einlass: 19:00 Uhr

Beginn: 20:00

VVK: 28,20 €

Abendkasse: Laut Aushang

Support: Daevar

Lokaler Veranstalter: AllesGute.Live & Sound Of Liberation