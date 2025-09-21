Primal Fear: veröffentlichen Lyricvideo zum Song „I Am The Primal Fear“

Dass mit I Am The Primal Fear ein künftiger Fanliebling vorliegt, der sicherlich auch schon bald eine beeindruckende Livehymne darstellen wird, daran besteht kein Zweifel. Gewaltiges Drumming eröffnet das Stück, ehe die Primal Fear-Maschinerie vollends ins Rollen kommt und die Gehörgänge mit peitschenden Riffs und eindringlichen Leadmelodien heimsucht. Die Strophen vermitteln das Gefühl eines Duells, in dem Sänger Ralf Scheepers und die treibende Rhythmusfraktion um Basser Mat Sinner und Schlagzeuger André Hilgers dem Rest der Band gegenüberstehen. Zusätzlich befeuert wird dieses durch die Gegenseite, auf der das traumhafte neue Gitarrenduo um Thalìa Bellazecca und Magnus Karlsson mit gnadenloser Präzision und Energie seinen Teil zum musikalischen Schlagabtausch beiträgt.

Das dynamische Frage-Antwort-Spiel bauscht sich zunehmend auf, ehe der Refrain, der wiederum mit einer klaren Botschaft aufwartet, zum Tragen kommt und es schlicht kein Halten mehr gibt: Trotz diverser Rückschläge haben Primal Fear noch nie auch nur ansatzweise ans Aufhören gedacht. Der Adler war niemals am Ende. Vielmehr sammelte er neue Kräfte, um mit Domination ein beeindruckendes Werk auf die Metal-Welt loszulassen, das sich wie selbstverständlich in der ersten Heavy- und Power-Metal-Liga platziert.

Seht das neue Lyricvideo: