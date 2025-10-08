Epinikion: entfesseln mit ihrer neuen Symphonic-Metal-Hymne „The Force Of Nature“ ein monumentales Statement von Stärke und Selbstbestimmung

Mit ihrer ersten Single zum Titeltrack des kommenden Albums The Force Of Nature entfacht die niederländische Female-Fronted-Symphonic-Metal Band Epinikion ein musikalisches Statement über Stärke, Entschlossenheit und Selbstbestimmung. Der Song entfaltet eine ungezügelte Energie mit treibenden Gitarrenriffs und ausdrucksstarkem Gesang und handelt von einer Person mit ausgeprägtem Charakter, die energisch klarstellt, dass sie ihre dunkle Vergangenheit hinter sich lässt und sich nicht länger von anderen kontrollieren lässt. The Force Of Nature liefert einen ersten Vorgeschmack auf die geballte Kraft und epische Vielfalt, die das am 6. Februar 2026 über Dr. Music Records erscheinende zweite Album bereithält. Nicht nur Genre-Fans können sich auf monumentale, orchestrale Klangwände, donnernde Gitarrenriffs und die ausdrucksstarke Stimme von Kimberley Jongen freuen, die den Hörer auf eine packende Reise durch die menschlichen Gefühlswelten und die ungebändigten, miteinander verwobenen Kräfte der Natur mitnimmt. Das Album besticht nicht nur durch seine musikalische Vielfalt, sondern auch durch die Produktion von Jacob Hansen (u. a. Delain, Epica, Volbeat) und das Artwork von Giannis Nakos von Remedy Art Design (u. a. Amaranthe, Kamelot, Evergrey), die beide für höchste Qualität in Sound und Optik stehen und den epischen Charakter der Musik visuell meisterhaft unterstreichen. Das von Jay Dee eindrucksvoll inszenierte Musikvideo zur ersten Single verstärkt die dramatische Wirkung der Musik und lädt ein, die mitreißende Energie von The Force Of Nature zu erleben:

Epinikion wurde ursprünglich 2020 als ambitioniertes Rock-Opern-Projekt von Robert Tangerman und Renate de Boer ins Leben gerufen. Zwei Jahre später erschien das Debüt Inquisition, ein Konzeptalbum, das sich durch seine komplexe Struktur und tiefgründige Erzählweise auszeichnet. Inzwischen setzt sich die Band aus Sängerin Kimberley Jongen, Gitarrist Robert Tangerman, Keyboarderin Renate de Boer, Lead-Gitarrist Maarten Jungschläger, Bassist Rutger Klijn und Schlagzeuger Michal Gis zusammen, die gemeinsam ihre individuellen Stile zu einem kraftvollen, harmonischen Klangbild verbinden und Epinikions unverwechselbaren Sound formen. Die zwölf Tracks auf The Force Of Nature basieren auf Geschichten und Erfahrungen von Songwriterin Renate de Boer, die als Psychologin tiefe Einblicke in die menschliche Seele und Entscheidungen einfließen lässt. Dabei verarbeitet sie in den einzelnen Songs die vielfältigen Höhen und Tiefen emotionaler Zustände aufrichtig, unmittelbar und intensiv, sodass sie gleichermaßen berühren und begeistern. Epinikion sind bereit, ihr neues Material weltweit auf den Bühnen zu präsentieren und mitreißende Live-Shows voller Energie und Leidenschaft zu liefern. Fans epischen, detailreich arrangierten Symphonic Metals dürfen sich The Force Of Nature nicht entgehen lassen. Das Album lädt zu einer faszinierenden, unvergesslichen musikalischen Reise voller Dramatik, Emotion und orchestraler Intensität ein und zeigt Epinikion auf dem bisherigen Höhepunkt ihrer kreativen Ausdruckskraft.

Wer die ganze Wucht von Epinikions Symphonic-Metal-Epos The Force Of Nature erleben möchte, findet unter www.dr-music-records.de alle Infos zur Band und dem Album.