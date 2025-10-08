Alcatraz 2026: haben 66 Bands bekannt gegeben

Das Alcatraz startet mit der Bekanntgabe von nicht weniger als 66(!) neuen Namen für die 18. Ausgabe des Alcatraz, das vom Donnerstag, 6. August, bis Sonntag, 9. August, auf dem heiligen Boden in Kortrijk stattfindet.

Vor einigen Wochen wurden bereits Powerwolf und Slaughter To Prevail als die ersten beiden Headliner bekannt gegeben. Nun kommen Arch Enemy und Alestorm hinzu. Kein Headliner, aber extrem exklusiv: die amerikanische Rap-Metal-Gruppe Body Count. Ice-T und seine Crew werden nächstes Jahr eine Pause von ihren Filmaufnahmen einlegen, um eine Handvoll Konzerte in Europa zu geben, darunter auch beim Alcatraz Metal Fest!

Neu im Jahr 2026: Die Hauptbühne, die Prison Stage, wird bereits am Donnerstag statt am Freitag eröffnet.

Hier nun die neu bestätigten Bands in alphabetischer Reihenfolge:

200 Stab Wounds / Alcest / Alestorm / Alien Ant Farm / Alien Weaponry / Amenra / Amorphis / Anaal Nathrakh / Animals As Leaders / Arch Enemy / Armored Saint / Aura Noir / Biohazard / Blackbraid / Bleed From Within / Bloodbound / Body Count / Breakout / Brutal Sphincter / Carach Angren / Castle Rat / Channel Zero / Chelsea Grin / Combichrist / Coroner / Crimson Glory / Death Angel / Deceased / Deicide / Der Weg Einer Freiheit / Dirkschneider / Enthroned / Firespawn / Fit For An Autopsy / Graceless / Gutalax / Hate / Hatebreed / Igorrr / Ill Nino / Imminence / Immolation / Internal Bleeding / Jungle Rot / Kittie / Kylesa / Lamb Of God / Luna Kills / Mantah / Merauder / Metal Church / Midnight / Mikkey Dee With Friends / Miracle Of Sound / Monolord / Mortal Scepter / Municipal Waste / Mushroomhead / Nevermore / Northlane / Of Mice & Men / Orbit Culture / Paleface Swiss / Powerwolf / Psychonaut / Ratos De Porao / Revocation / Rise Of The Northstar / Rose Tattoo / Sacred Reich / Sanguisugabogg / Satyricon / Savatage / Saxon / Slaughter To Prevail / Soen / Soulfly / Terror / Testament / The Ghost Inside / The Ruins Of Beverast / Thy Art Is Murder / Vacuous / Vended / Voivod / Warkings / Warrior Soul