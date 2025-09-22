The O’Reillys And The Paddyhats & Versengold-Sänger Malte Hoyer: feiern mit ihrer neuen Single „Paint The Town Green“ die ultimative Partyhymne

Ab sofort ist es so weit: Mit Paint The Town Green liefern The O’Reillys And The Paddyhats den Soundtrack für durchzechte Nächte, ausgelassene Feiern und grenzenlose Gemeinschaft. Die Single vereint alles, wofür die Band seit Jahren europaweit gefeiert wird – mitreißende Irish-Folk-Punk-Energie, ein griffiger Mitsingchorus und der unwiderstehliche Mix aus Tradition und Punk-Spirit.

Ob Bier, Freundschaft oder Farben – Paint The Town Green macht keine Unterschiede und feiert das Leben in all seinen Facetten. Das Herzstück ist ein eingängiger, traditionell anmutender Tune, der sofort in die Beine fährt und im Refrain zur kollektiven Feier einlädt.

Ein besonderes Highlight: Malte Hoyer von Versengold verleiht dem Song als Special Guest zusätzliche Strahlkraft. Versengold prägen seit Jahren die deutsche Folk-Szene und konnten mit mehreren Alben Spitzenplatzierungen in den offiziellen Charts erreichen – nun treffen seine markante Stimme und das unverwechselbare Paddyhats-Feuer erstmals in einem Song aufeinander. Diese Zusammenarbeit war längst überfällig – ein perfektes Trinklied, das Grenzen sprengt und Fans beider Bands zusammenbringt.

Und es gibt noch mehr Grund zur Vorfreude: 2026 gehen The O’Reillys And The Paddyhats mit der Wings And Gloves-Tour auf große Tour. Gemeinsam mit einer weiteren Band, die noch bekannt gegeben wird, spielen die Paddyhats zehn Termine in ganz Deutschland. Die Konzertreihe markiert zugleich ein besonderes Jubiläum: 15 Jahre Paddyhats – gefeiert mit einer Tour, die niemand verpassen sollte.

Mit Paint The Town Green machen The O’Reillys And The Paddyhats klar, warum sie zu den spannendsten Live-Acts im europäischen Celtic-Punk zählen – und 2026 bringen sie diese Energie direkt auf die Bühnen der Republik.

Anstehende Live-Konzerte:

• 26.09.2025 Lagerhaus, Bremen (DE)

• 13.11.2025 Paddyhats Coming Home Tour, Prag (CZ)

• 14.11.2025 Paddyhats Coming Home Tour, Wien (AT)

• 15.11.2025 L.A. Life Style Cafe, Cham (DE)

• 21.03.2026 Wake the Pott Vol. 2, Oberhausen (DE)

• 02.04.2026 Paddyhats, Paris, Frankreich (FR)

• 11.07.2026 Tollwood Festival 2026, München (DE)

• 29.08.2026 Giessener Kultursommer 2026, Gießen (DE)

• 18.09.2026 SHIP HAPPENS, Köln (DE)

• 25.09.2026 Wings & Gloves – Jubiläums-Tour 2026, Saarbrücken (DE)

• 26.09.2026 Wings & Gloves – Jubiläums-Tour 2026, Stuttgart (DE)

• 27.09.2026 Wings & Gloves – Jubiläums-Tour 2026, München (DE)

• 01.10.2026 Wings & Gloves – Jubiläums-Tour 2026, Hannover (DE)

• 02.10.2026 Wings & Gloves – Jubiläums-Tour 2026, Berlin (DE)

• 03.10.2026 Wings & Gloves – Jubiläums-Tour 2026, Leipzig (DE)

• 08.10.2026 Wings & Gloves – Jubiläums-Tour 2026, Nürnberg (DE)

• 09.10.2026 Wings & Gloves – Jubiläums-Tour 2026, Frankfurt am Main (DE)

• 10.10.2026 Wings & Gloves – Jubiläums-Tour 2026, Hamburg (DE)