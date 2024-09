The O’Reillys And The Paddyhats: melden sich mit neuer Single „Rise Up, Tear Down“ zurück

Gegen Hass und Spaltung: Rise Up, Tear Down! The O’Reillys And The Paddyhats melden sich mit ihrer neuen Single, die am 13. September veröffentlicht wird, lauter und kraftvoller denn je.

Rise Up, Tear Down ist ein leidenschaftlicher Aufruf zum Widerstand gegen Diskriminierung und Intoleranz. Mit treibendem Punk-Sound und klarer Botschaft richtet sich Rise Up, Tear Down gegen politische und gesellschaftliche Strömungen, die die Demokratie gefährden – und fordert dazu auf, laut zu werden, sich zu erheben und gemeinsam für Freiheit und Gerechtigkeit zu kämpfen.

Der Song zeigt eindrucksvoll, wie es gelingt, Musik mit einer starken Message zu verbinden und ein Statement zu setzen. Am 17. September folgt das offizielle Musikvideo, bei dem sich zahlreiche befreundete Bands wie Mr. Hurley und die Pulveraffen, Massendefekt, Fiddler’s Green uvm. beteiligt haben und dem Video noch mehr Kraft und Gemeinschaftsgefühl verleihen – denn die Stärke liegt im Zusammenhalt. Nie wieder ist jetzt!

Anstehende Live-Konzerte:

10.-12.09.2024 Full Metal Cruise 2024, Berlin (DE)

14.09.2024 Folkfield Festival, Gelsenkirchen (DE)

21.-22-09.2024 Elfia 2024, Arcen (NL)

10.10,2024 The Welly, Hull (UK)

11.10.2024 Brudenell Social Club, Leeds (UK)

12.10.2024 Roadmender, Northampton (UK)

17.10.2024 KK’s Steel Mill, Wolverhampton (UK)

18.10,2024 The Waterfront, Norwich (UK)

19.10.2024 1865, Southampton (UK)

24.10.2024 Patti Pavilion, Swansea (UK)#

25.10.2024 Corporation, Sheffield (UK)

26.10.2024 The Grand, Clitheroe (UK)

13.12.2024 Eisheilige Nacht 2024, Pratteln (CH)

14.12.2024 Eisheilige Nacht 2024, Stuttgart (DE)

20.12.2024 Eisheilige Nacht 2024, Dortmund (DE)

21.12.2024 Eisheilige Nacht 2024, Gießen (DE)

22.12.2024 Eisheilige Nacht 2024, Dresden (DE)

26.12.2024 Eisheilige Nacht 2024, Braunschweig (DE)

27.12.2024 Eisheilige Nacht 2024, Würzburg (DE)

28.12.2024 Eisheilige Nacht 2024, Bielefeld (DE)

29.12.2024 Eisheilige Nacht 2024, Bremen (DE)

30.12.2024 Eisheilige Nacht 2024, Potsdam (DE)

27.03.2025 Backstage Halle, München (DE)

29.03.2025 Paddyhats Tour 2025, Oberhausen (DE)

Alle Infos unter: www.paddyhats.com

Ticketlink: https://paddyhats-shop.com/tickets/