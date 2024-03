The O’Reillys And The Paddyhats: mit neuer Single zum Feiern „Coming Home For St. Patrick’s Day“

Die Irish Folk Punk Band The O’Reillys And The Paddyhats hat heute ihre neueste Single Coming Home For St. Patrick’s Day, eine Woche vorm diesjährigen St. Patrick’s Day, veröffentlicht. Mit dieser mitreißenden Hymne versprechen die Paddyhats, die grünste Nacht des Jahres zu einem unvergesslichen Ereignis zu machen, indem sie den Geist und die Traditionen des St. Patrick’s Day in ihrer Musik einfangen.

Die Single ist eine perfekte Mischung aus traditionell irischem Flair in den Strophen, einem punkigen Chorus und unwiderstehlichen Mitsingparts, umrahmt von fröhlichen Instrumentalparts, die die Zuhörer dazu einladen, gemeinsam ausgelassen zu feiern. „The world unites on St. Patrick‘s Night“ – so lautet die Botschaft der Band, die die Verbundenheit und Freude dieses besonderen Tages hervorhebt.

Am 22. März laden The O’Reillys And The Paddyhats herzlich in Oberhausen in den Kulttempel zum Live-Konzert ein. Der Abend verspricht eine unvergessliche Atmosphäre voller Energie, bei der die Band ihre neuesten Songs präsentieren wird, darunter natürlich auch Coming Home For St. Patrick’s Day.

Anstehende Live-Konzerte:

• 14.03.2024 Wien (AT)

• 15.03.2024 Memmingen (DE)

• 22.03.2024 Oberhausen (DE)

• 29.-31.03,2024 Trolls et Légendes 2024 (BE)

• 03.-05,05,2024 Labadoux 2024 (BE)

• 15.05.2024 Düsseldorf (DE)

• 27.-20.06.2024 Hörnerfest 2024 (DE)

• 28.-30.06.2024 Mighty Sounds Festival 2024 (CZ)

• 12.-14.07.2024 Midalidare Rock in the Wine Valley 2024 (BG)

• 12.-13.07.2024 Shamrock Castle 2024 (DE)

• 19.-20.07.2024 Dannewerk Open Air 2024 (DE)

• 24.08.2024 Feuertal Festival 2024 (DE)

• 10.-12.09.2024 Full Metal Cruise 2024 (DE)

• 14.09.2024 Folkfield Festival (DE)

Facebook

Instagram

Website